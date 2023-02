Més pressió a Feliu: exvicepresidents i 40 exsecretaris de l'ANC avisen dels perills de la «llista cívica»

La representació institucional té límits

El malestar dins de l'és una evidència i la pressió contraaugmenta. El col·lectiu Indesinenter , que aplega el sector crític amb la direcció, treballarà per recollir signatures i forçar noves eleccions al secretariat de cara a l'estiu després de les dimissions que hi ha hagut els darrers dies, inclosa la del vicepresident, Jordi Pesarrodona . Això, però, no s'acaba aquí. Exvicepresidents i una quarantena d'exsecretaris nacionals han fet públic un manifest, al qual ha tingut accés, en què demanen un replantejament estratègic i alerten dels perills que la "llista cívica", tal com està plantejada, pot tenir per a la continuïtat de l'entitat independentista.El manifest el signen els exvicepresidents-de l'etapa de Jordi Sànchez- i-de l'etapa d'Elisenda Palzuie-, activistes històrics com, o l'escriptorque durant uns mesos va sonar per ocupar càrrecs de responsabilitat a l'ANC. Tots ells alerten que focalitzar els esforços de l'ANC en la via institucional, oblidant l'àmbit civil, "pot fer més mal que bé tant a l'entitat com al moviment per la independència". Els crítics sostenen que la "llista cívica no pot esdevenir en cap cas un quart partit dins d'un sistema subordinat a l'enemic i tancat en el cercle viciós dels professionals de la política".L'actual direcció ha situat el quart espai com a proposta estrella i Feliu l'ha posat sobre la taula en diverses ocasions per tal de "superar" els actuals partits , que segons l'entitat no són realment independentistes i han frenat el procés. Els crítics no escatimen crítiques cap a l'independentisme institucional, i precisament per això sostenen que centrar els esforços en aquest àmbiti que cal que l'independentisme civil recuperi el protagonisme amb. "Calen anàlisis justes per no tancar-nos en formulacions massa generals i en actuacions massa parcials", assenyalen.Els crítics reclamen a l'entitat una relació "oberta" amb "", és a dir,. "No es pot defugir el debat intern i cal difondre'l amb la màxima honradesa i prudència, és així com l'ANC podrà mantenir el rol d'organització civil que li escau i garantirà la relació fluida entre el carrer i l'organització", diu el manifest. En aquest sentit, reclamen respectar l'autonomia de les bases del moviment independentista i fomentar-ne l'organització des de l'ANC.El manifest assenyala punts positius que pot tenir una "llista cívica", com ara la sacsejada al sistema de partits, la possibilitat d'oferir una opció a aquells independentistes que creuen que l'1-O va ser una data fundacional, fer nous plantejaments a cavall entre l'àmbit civil i l'institucional i forjar nous lideratges. Ara bé, els crítics alerten que, perquè l'ANC no tindria control sobre aquesta llista però sí que n'assumiria el desgast, afavoriria el "miratge de l'autonomia" per als nous càrrecs institucionals, que tendirien a allunyar-se del carrer i podrien quedar "engolits" per la maquinària institucional.Per això, els signants sostenen que la proposta d'impulsar una "llista cívica" per competir a les eleccions implica desplegar moltes energies i recursos "cap a un possibilisme enormement volàtil" que crearà divisions lesives per al moviment independentista i per la mateixa ANC. "", assenyala el manifest. Impulsar aquest quart espai tal com ho vol fer la direcció actual de l'ANC, conclouen, suposaria "la fi dels propòsits fundacionals de l'entitat, la negació de la pràctica democràtica i la desorientació d'un moviment que necessita més claredat que mai".

