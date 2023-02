Zelenski s'obre a reunir-se amb la Xina després de la presentació del pla de pau

El president ucraïnès,, ha valorat positivament que el govern de lahagi començat a parlar de la situació a Ucraïna i s'ha mostrat obert a una reunió que serveixi, entre altres coses, perque Pequín té previst posar sobre la taula. "", ha subratllat Zelenski, que ha suggerit que ja hi ha contactes diplomàtics.Zelenski ha confirmat aquest dijous en una roda de premsa conjunta amb el president del Govern, Pedro Sánchez, que encara no ha vist el pla que va esbossar personalment dimecres a Moscou el principal responsable de la diplomàcia xinesa,. El text encara no és públic, però ha destacat que Pequín no esquivi el debat, després d'un any en què ha evitat condemnar de manera clara la invasió ordenada el 24 de febrer de 2022 pel president rus, Vladímir Putin.Wang va anunciar dissabte des de Munic que Pequín està ultimant els preparatius d'una "" per posar fi a la guerra a Ucraïna a l'empara dels principis de la, en un esforç per aclarir l'aparent "" que regna entre les superpotències mundials, segons el seu parer. Això sí, pel que fa a si se sent pressionat per alguns líders internacionals per assolir un acord de pau amb Putin, el president ucraïnès ha precisat que hi va haver més pressió abans de la guerra."Quan va començar la invasió a gran escala, tothom va comprendre queque va venir a matar i robar els territoris", ha exclamat Zelenski. De fet, ha considerat que, ara, tothom ha pogut comprendre que la invasió russa intenta l'i tot el que és ucraïnès, i no estableix diferències en si les persones que mata són militars, civils, nens o adults. "Han matat tothom", ha exclamat.

