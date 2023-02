Els crítics de l'ANC donaran batalla per forçar eleccions al secretariat nacional

Llista cívica: sí, però no així

La, provocada per la gestió de laque ha fet la direcció, podria acabar amb la convocatòria d'al. Això és el que pretén el sector crític de l'entitat, que aquest dijous ha comunicat que organitzarà una recollida de signatures aconseguir unaen què s'aprovi la convocatòria d'aquests comicis. Així doncs, els secretaris generals que van dimitir i altres membres de l'entitat s'organitzen per donar batalla a la cúpula liderada perTot plegat després que l'amenaça de crisi interna que feia setmana que sobrevolava l'entitat s'evidenciés aquest dissabte amb ladel vicepresident de l'entitat,, i també-d'un total de 68- del secretariat nacional. El motiu de la marxa en bloc d'aquesta part del sector crític, detallat fa unes setmanes , és la manera com la direcció ha volgut abordar el debat de la, un punt del full de ruta en què l'entitat està destinant esforços en els darrers mesos.Els crítics, molt molestos per lesde Feliu, van aconseguir frenar la intensió de la direcció de crear un grup de treball sobre la llista cívica. Aquest dissabte, una vintena de secretaris, volien que el comitè permanent -presidenta, vicepresident, secretari, tresorera i els coordinadors de les comissions del secretariat- se sotmetés a una qüestió de confiança, amb l'objectiu d'apartar-los del càrrec. Després d'hores de reunió,entre els diferents sectors s'hanamb lesde més de la meitat dels secretaris nacionals crítics -13 de 24- i el vicepresident de l'entitat.La divisió interna va aflorar fa uns dies, arran de la votació del plenari del gener. La direcció portava una proposta per abordar la llista cívica, pensada per superar les ofertes d'i la, en un grup de treball, però va topar amb l'oposició de la majoria del secretariat nacional. El debat sobre la llista cívica continuarà, però el malestar intern és una evidència pel "tarannà demofòbic", diuen sectors del secretariat, de la direcció de l'ANC. "S'han prohibit debats", asseguren fonts consultades. La línia oficial de l'organització ho nega. Els crítics s'han unit en un col·lectiu, Indesinenter, molt crític amb la direcció de Feliu De fet, el resultat de la votació de la reunió del gener sobre la manera d'abordar la llista cívica s'explica, també, per la mala maror pels vetos del secretari de l'ANC,, a algunes propostes. De tota manera, res del que ha passat vol dir que es renunciï a aquest punt del full de ruta, almenys per ara, ni tampoc que el secretariat s'oposi a aquest quart espai, que ha posat en guàrdia els partits tradicionals, especialment Junts. Hi ha cert consens entre les fonts consultades que la llista cívica, però el debat és un altre.Una part de la direcció focalitza els esforços en tirar endavant aquesta proposta de quart espai mentre part del secretariat nacional demana una, que posi les bases per forçar un embat amb l'Estat i que situï la llista cívica com a eina en l'última fase, no com una finalitat en si mateixa. Són, al cap i a la fi, dues interpretacions d'un mateix full de ruta. El sector crític amb la direcció admet "preocupació" per la poca cura que Feliu i el seu entorn tenen amb els "mecanismes democràtics interns de l'entitat"."Hi ha secretaris molt molestos per com se'ls ha tractat, és dels cops que la situació és més tensa", assenyalen fonts coneixedores. Els crítics denuncien que l'equip de Feliu, amb algunes excepcions, actua com a bloc per "frenar la dissidència" i impulsa la llista cívica, però sense omplir aquest concepte de contingut. La direcció nega que estigui basant la seva acció únicament en aquest punt del full de ruta. Fa unes setmanes, la secretàriava presentar la dimissió i diverses fonts ja anticipaven que no seria l'única.

