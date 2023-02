Els Mossos no descarten assetjament transfòbic i racista a les bessones de Sallent

Elsmantenen totes les línies d'investigació obertes en el cas de les bessones de Sallent . No descarten cap hipòtesi, tampoc la de l'per. La policia centra la investigació en l'i d'per determinar els motius del. També estudia lesde les joves i els seus telèfons mòbils. Les dues nenes, de 12 anys, rebienper la seva situació familiar i social a l'institut, i des del centre dei juvenil de la Generalitat. La família de les bessones també rebia seguiment dels. La germana que va sobreviure continua a l'hospital.El succés va passar aquest dimarts a la tarda a l'habitatge familiar quan les dues noies de 12 anys van saltar pel balcó des d'un tercer pis . En el moment dels fets hi havia el pare al domicili. En el lloc, es van trobarescrites per elles ique haurien utilitzat per enfilar-se. Des del principi, els Mossos van descartar indicis deen el cas. Les nenes rebien ajuda de psicòlegs a l’institut i també a fora, però això no havia fet saltar les alarmes. La família, procedent de l’, ja feia dos o tres anys que s’havia instal·lat a Sallent. A més d’aquestes dues filles, tenen també un fill més petit.L’ja va activar el mateix dimarts el protocol per donarals companys i professionals de l’institut. Elshan mantingut una reunió i s’han posat a disposició del centre per gestionar de la millor manera els fets. El cas està sota investigació judicial i no es confirma de moment cap hipòtesi, peròa partir de la informació recollida en les últimes hores.Les alumnes rebien atenció psicològica al centre i seguiment especial per part d’una orientadora per la seva. També estaven sent ateses i rebien seguiment per part dels serveis socials de l’Ajuntament. Una d'elles havia estat derivada als serveis de salut mental (CESMIJ).

