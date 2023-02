Junts esmena els pressupostos per rebaixar la pressió fiscal i garantir els macroprojectes

ha presentatals pressupostos de la Generalitat per "corregir" els comptes elaborats, segons ha remarcat, pel "tripartit autonòmic" format per, eli els. "No donen resposta a les necessitats dels ciutadans", ha apuntat el president del grup parlamentari de Junts, que ha posat l'accent en la necessitat deper fer front a la inflació. A la reducció impositiva en aquesta franja dels contribuents s'hi suma una altra esmena per "rebaixar i bonificar" l'impost deen dos eixos: que el mínim exempt per a familiars de primer grau sigui de 700.000 euros -100.000 euros més que ara- i que es pugui garantir la continuïtat de les empreses familiars. També es demanen incentius fiscals per a residents en municipis amb alt índex d'envelliment o bé en risc de despoblament, una de les tendències arreu del territori."Som l'únicaal tripartit autonòmic", ha assenyalat Batet, que ha situat Junts com a garantia de "solvència i independència". De les 840 esmenes presentades, n'hi ha 70 que són sectorials, mentre que 685 són territorials i pensades per "corregir" la manca d'inversió a les àrees menys poblades, com ara l'Alt Pirineu i les Terres de l'Ebre. També s'han presentat 86 esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos. En bona mesura, part de les modificacions provenen del document que Junts va entregar al president de la Generalitat,, quan s'estaven negociant els comptes, que finalment s'aprovaran amb el PSC.En el paquet d'esmenes presentades també s'hi incorporen mesures per garantir els grans projectes en marxa a Catalunya, com ara elo el. En aquest sentit, Junts aspira a obtenir el suport del PSC, amb qui ja s'ha aliat en altres moments de la legislatura per aquestes dues qüestions i també per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els socialistes i ERC, en el marc dels comptes, van acordar augmentar la capacitat de la infraestructura, sobre la qual la setmana passada es va presentar una proposta per ampliar-lo a través d'una pista sobre el mar. Pel que fa a les, Batet ha indicat que el Govern té l'oportunitat de "passar de les paraules als fets", perquè de moment "no es compleixen els acords". "Ja cobrem per avançat", ha indicat el president del grup parlamentari de Junts.

