Accents de tot arreu

, aprenents de nivell elemental. Com que era una sessió de teràpia lingüística per parlar en català, molts es van atrevir a parlar-lo per exposar el problema principal amb el qual es troben a la feina: que els companys canvien de llengua "per educació", per fer via i anar més de pressa, per "pobreta, que no m’entens...", etc. Efectivament, hi juguen diversos factors, no només hi ha la qüestió racial, que també hi és i ja és prou lamentable. I sí, en aquella biblioteca s’hi va crear un vincle emocional, van agafar confiança i es va crear un espai per parlar català sense complexos, ni que fos per ofegar-hi penes.Comença a ser urgent crear espais públics i d'esbarjo on els nouvinguts interessats pel català es puguin sentir relaxats i sense pressió parlant la llengua. En aquest cas, cal que tinguin més espais socials reals, més còmodes, per parlar i equivocar-se fora de les aules. Hauríem de treballar més la part del vincle emocional, que el català no sigui la llengua que et fan aprendre només per aconseguir un certificat i treballar, una llengua exclusivament per parlar a la feina i que després no es fa servir perquè els companys canvien al castellà per trets d’identitat racial o per allò de la "bona educació", en castellà, sisplau. El panorama és desolador. L'objectiu és establir vincles personals i emocionals amb la cultura catalana i la dels nouvinguts. Perquè parlar una altra llengua sempre t’enriqueix culturalment i socialment, però amb el model econòmic que tenim i la globalització i la proliferació dels "ciutadans del món" tot això ho anem oblidant., cal canviar models estructurals i maneres de fer, començant per donar altaveu a gent nouvinguda dins dels mitjans de comunicació. Primer caldria que els mitjans de comunicació donessin altaveu a més experts que no tinguin el català com a llengua primera, però que el facin servir i que es mantinguin en català perquè ja estan integrats dins de la comunitat, malgrat que cometin faltes o no el pronunciïn bé. La llengua primer es practica i després amb l’ús es va polint, això és de primer de diversitat lingüística! Això també hauria de relaxar als ultracorrectors que es posen nerviosets amb faltes i males pronúncies (i, si no, preneu-vos una til·la). Si ho arribéssim a normalitzar, els que s’han acostumat a parlar català en públic podrien actuar com a referents dels que encara no s’atreveixen a parlar català en públic per vergonya, mandra o perquè volen parlar-lo perfecte i la perfecció no existeix (evidentment, no hi compto aquella part de la població monolingüe que no s’ha interessat ni s’interessa mai pel català, això és una altra batalla perduda).ajuda a normalitzar la variació lingüística en el nostre àmbit cultural, totes les corporacions públiques de mitjans audiovisuals del país haurien de normalitzar els diferents accents i les pronúncies estrangeres de la gent que s’integra al país, i no precisament per fer un programa sobre l’estat de salut del català o per destacar-ne els que parlen català a la perfecció (perquè ja quedaria emmarcat com el que és). No volem perfecció, volem que la gent el parli espontàniament i que ens expliqui coses que no siguin de llengua, un primer pas, perquè s’integrin amb normalitat i cada cop n’hi hagi més als diversos programes, a les tertúlies, a les sèries, etc. Volem sentir més opinadors amb accents de tot arreu. Volem altaveu d’aquell 10 % que no té ni el català ni el castellà com a llengua primera i que es pot interessar per la llengua, d’aquells que s’esgarrifen quan un català canvia al castellà i no entenen per què.com a catalanoparlants és centrar-nos més en l’ús i no pas en l’error. Hi ha molta inseguretat fruit del context historicopolític i de la subordinació lingüística, però ens hem de relaxar pel que fa a la correcció lingüística i trencar amb la dicotomia correcte / incorrecte, sobretot en discursos orals. La llengua ha de ser una adequació de registres, també hem d’innovar i ser més creatius en la part informal, sense necessàriament anar a remolc del que fan les llengües més globals. Amb convicció, sense amagar la llengua, ni a casa nostra ni a l’exterior.

