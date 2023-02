Barcelona ensenyarà català als sanitaris que no el dominin, i engegarà 67 accions més per la llengua

Dels influencers a l'escola al català com a llengua institucional

L'Ajuntament de Barcelona ja té pla per intentar. Durarà quatre anys -amb un cost de 24 milions d'euros- i implicarà fins a. Són punts de millora que travessen àmbits com l'educació, el comerç o el lleure. Aquestes iniciatives buscaran resoldre mancances que ha detectat un grup de treball del consistori i faran que, per exemple, s'ofereixi acompanyament al personal sanitari perquè aprengui català. En la presentació del projecte, la coordinadora del pla,, i el tinent d'alcaldia de Cultura,, han insistit que no s'estableix cap canvi normatiu o règim sancionador i han reivindicat posar el focus en els "recursos" i les "solucions".En alguns casos, es respondrà a problemes detectats a partir de nombroses queixes, com la manca d'atenció en català a la sanitat. Rovira ho ha exposat com un cas "emblemàtic" que explica l'enfocament que s'hi vol fer.Si tinguéssim un estat li faríem passar una prova o passar un procés, doncs nosaltres podem resoldre les necessitats lingüístiques", ha defensat, en unes declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies. I això es farà a partir d'Tot aprofundint en aquesta idea del pla, també Jordi Martí ha subratllat que. Per contra, planteja que s'ha optat per "convidar, insistir, demanar i reclamar" que la llengua catalana es converteixi en primera opció en molts àmbits de la vida quotidiana en què ha viscut una regressió important, les últimes dècades. Així, les últimes dades dels usos lingüístics de la població mostraven que a Barcelonaen el seu dia a dia.En el mateix sentit, aquest recull d'accions -que aglutinen la iniciativa municipal del Pacte Nacional per la Llengua - es mantenen les propostes presentades inicialment. Entre les més destacades hi havia idees com la d', la creació d'un, un recull de referències genuïnes dels barcelonins a espais de la ciutat que tenen altres noms oficials, l'augment de la projecció de cinema en català buscant acords amb sales per fer aquestes exhibicions o, directament, la formació lingüística de professionals de diversos sectors perquè aprenguin o se sensibilitzin sobre l'ús del català. També inclou, que s'ubicarà al Poblenou.Entre els col·lectius esmentats en la presentació hi ha des dels entrenadors esportius fins als treballadors de l'administració o els comerços de la ciutat. En l'àmbit comercial, es proposa iniciar una campanya per promoure que la primera interacció dels botiguers amb els clients sigui unper facilitar que, a partir de llavors, el diàleg flueixi en català. També s'ha projectat un concurs de continguts digitals i un premi a la contribució al llenguatge científic en llengua catalana.Des de l'oposició, ERC ha reivindicat haver forçat per aconseguir que el català es converteixi també en "de l'alcaldessa i dels regidors i regidores" de l'Ajuntament. Això fins ara, segons mostren diversos vídeos d'Ada Colau Jaume Collboni compartits des del canal de l'Ajuntament de Barcelona. Des de Junts també s'ha posat en valor l'avenç de la mesura, però tant uns (JxCat) com els altres (ERC) han lamentat que aquesta reacció arribi "tard".

