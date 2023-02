​La Generalitat impulsa un parc eòlic marí experimental a la Costa Brava

Un laboratori d'assajos flotant

Independent dels projectes comercials

La Generalitat no vol ser un espectador en el desenvolupament de l'. Aquest dimecres ha anunciat la voluntat d'a labatejat com a Plemcat, sigles de Plataforma en Energies Marines de Catalunya. La iniciativa, que podria ser una, és independent dels sis projectes que opten a construir una instal·lació comercial en aigües del nord de la Costa Brava Elpromou la creació d'aquesta plataforma d'investigació, que se situarà a la badia de Roses. El Plemcat es concep com un laboratori d'assajos flotant per estudiar l'energia marina, posant especial incidència en l'eòlica. Permetrà investigar-ne la seva tecnologia, des dels prototipus d'aerogeneradors fins a la seva entrada al mercat, i també portarà a terme estudis ambientals, climàtics i de biodiversitat.El projecte es canalitza a través de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), que està comptant amb el suport tècnic de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). Una primera zona es destinarà a l’per analitzar el comportament en condicions reals marines, i també permetrà fer-hi altres activitats de R+D+i. Una segona zona estarà dissenyada per a l’assaig de prototips de tecnologies de generació d’energia marina. Finalment, per promoure la innovació industrial, hi haurà una zona de validació de tecnologies precomercials de generació eòlica o d’altres energies marines.Al mateix temps, la plataforma estarà capacitada pervinculats a la interacció d’aquest tipus d’infraestructures amb l’entorn marí i també per esdevenir un observatori del canvi climàtic i de l’evolució de la biodiversitat a la mar Mediterrània.A la badia de Roses hi ha fins ainteressades per, dels quals quatre tenen una potència projectada de 500 MW. La iniciativa de la Generalitat n'ést i seriaamb aquell projecte que l'Estat seleccionés.La gran diferència, a banda de la finalitat i la dimensió, és que el parc experimental podria ser una realitat el 2025, mentre que el comercial, com a molt d'hora, podria entrar en servei el 2030. Segons fonts d'Acció Climàtica, el seu projecte tampoc ha d'esperar els plans d'ordenació especials marítim (POEM), que l'Estat hauria d'aprovar en breu , com a tret de sortida del desenvolupament d'aquesta energia.La proposta s'ubicaria a una distància entre. El projecte, segons el Govern, es desenvoluparà en dues fases. La primera fase estarà centrada en tota l’activitat vinculada amb els assajos de prototips, components i altres actuacions de R+D+i, mentre que en una segona fase s’habilitarà la zona destinada a sistemes precomercials.Fonts d'Acció Climàtica expliquen aque les empreses interessades a ser usuàries de la plataforma hauran de presentar els seus projectes amb l'objectiu deen condicions ambientals reals, com a pas previ a futurs projectes comercials.

