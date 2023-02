«Eufòria» torna a TV3 revelant els primers nou concursants de la segona edició

torna aamb dos programes especials amb el recull delsque s'han fet per triar els aspirants. En la primera entrega, que s'emet aquest dijous a partir de les 22.45 hores, es revelaran els primers nou concursants de la segona edició deli que formaran part dels 16 que seran a laDesprés de convertir-se en el fenomen televisiu del 2022, en aquesta ocasió més de 2.300 persones s'han apuntat a provar fortuna als càstings. Ja només queden 25 finalistes i nou es quedaran a les portes de la primera gala televisada, que serà el pròxim 10 de març a partir de les 22.05 hores. En el programa d'aquest dijous, es veuran els veredictes dels coachesi els aspirants estaran acompanyats dePer qui vulgui escalfar motors, abans del programa, aquest mateix dijous a les 20 hores, el canal de Twitch d'Eufòria arrancarà un directe dirigit peren què hi haurà entrevistes als coaches i un avançament de les novetats de la segona temporada explicades pel director, a més d'imatges en primícia del programa que s'emetrà per TV3 unes hores després.

