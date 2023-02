Guerra oberta entre el Senat i quatre municipis catalans pels seus noms

El Senat requereix als ajuntaments de #Cabacés, #Capmany, #Lladó i #Rialp les actes que demostrin que acaten la Llei de Memòria Democràtica i que retiraran la toponímia franquista dels seus municipis.https://t.co/3poVMJjhfk — Cabassers #oficialitat (@CabassersOrg) February 12, 2023

Laha obert una guerra entre eli quatre municipis catalans. La cambra alta espanyola ha requerit a(Pallars Sobirà),(Priorat),(Alt Empordà)que modifiquin la toponímia franquista dels seus noms, canvi al qual els alcaldes d'aquests quatre pobles es resisteixen.Així, doncs, i segons la normativa actual de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), aquests municipis haurien de dir-se-igual que un municipi de Terol-. Tots ells es tracten de les fórmules aprovades el 1933 per lade l'època de laEn l'escrit de sol·licitud, firmat pel senador del grup parlamentari de l'Esquerra Confederal i de Compromís,, s'apunta que aquests quatre municipis no compleixen laen mantenir un topònim imposat durant el franquisme. De fet, la, aprovada el 1998, ja els obligava a corregir els seus topònims franquistes, ja que la normativa lingüística recollida per l'IEC era l'única considerada com a oficial.El canvi, però, tal com explica l'escrit del Senat, encara no s'ha produït. De fet, els alcaldes de Rialp, Cabacés, Lladó i Capmany han reiterat en diverses ocasions que no volen abordar la modificació. Més enllà d'aquests casos, hi ha sis municipis més que no segueixen la norma de l'IEC, però que són oficials. Són(Castell i Platja d'Aro, segons l'IEC),(el Figueró i Montmany),(Maçanes),(Navars),(Terrassola i Lavit),(Vulpellac, Fonteta i Peratallada).

