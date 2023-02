Laura Borràs, moment crític: les ombres que sobrevolen la seva declaració

La pericial clau (i polèmica) de la defensa de Borràs

Abans de la declaració més esperada, el tribunal veurà la pericial informàtica aportada per la defensa de Laura Borràs. Es tracta d'una prova clau, que serà llarga i que ha de mostrar que la documentació, i concretament els correus electrònics que acreditarien les presumptes irregularitats, es va obtenir de manera irregular i no se'n va garantir la cadena de custòdia. Si això queda provat a ulls dels magistrats, aquesta prova hauria de decaure i la defensa de Borràs faria un pas important per a aconseguir un bon resultat al judici. La pericial, però, no ha estat exempta de polèmica. L'han elaborada dos pèrits informàtics, un dels quals és Emilio Hellín, conegut ara com a Luis Enrique Hellín, un ultra condemnat per l'assassinat de l'activista socialistadurant la Transició.