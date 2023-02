Sánchez retreu al PP que només consideri «gent de bé» l'elit empresarial

"Hem de fer més pels joves"

, en la fase final de la seva intervenció d'aquest dimarts aldurant la sessió de control a, va instar el president del govern espanyol a "deixar de molestar la gent de bé" arran de la llei trans . Una frase que va circular com la pólvora durant la tarda-vespre de la jornada a la cambra alta, i que ha continua reverberant aquest dimecres al. En l'intercanvi mantingut entre Sánchez i, portaveu parlamentària del PP, el líder delha retret a la dirigent popular que es posicionin en contra del salari mínim o de la pujada de les pensions: "Els pensionistes no són gent de bé?". També ha indicat que els conservadorsGamarra, en la línia del que ja va exposar ahir Feijóo des del Senat, ha instat Sánchez a fer plegar les ministres de Transports i d'Igualtat pels trens que no passaven pels túnels i per la llei del només sí és sí, respectivament. "Li respondré amb claredat: aquest govern espanyol suma, i no pactem amb els qui posen en solfa els drets de les dones", ha remarcat el president del govern espanyol, que ha tret pit de la reforma laboral i de la pujada del. "Deixin de considerar el poder judicial com una àrea privada", ha indicat Sánchez per tancar la primera intervenció. La portaveu del PP li ha retret "canviar de jaqueta", perquè ha pactat amb Unides Podem i governa gràcies al suport parlamentari de Bildu, entre d'altres."Vostè sumaper la seva llei, més de cinquanta presos condemnats al carrer i és incapaç de rectificar. Accepti la nostra mà estesa, encara que només sigui per les dones. Sembla tenir un interès personal en ajornar la solució. Aviam si és vostè i no Unides Podem qui vol tenir un titular el 8 de març", ha apuntat Gamarra. Davant l'escenari econòmic lesiu que ha dibuixat la portaveu del PP, Sánchez ha retret que no "ajudin en res", pel seu vot contrari en bona part de les mesures adoptades en els últims mesos.Precisament les polítiques socials han centrat la pregunta de, portaveu parlamentària de, un dels grups que es va posicionar en contra de la reforma laboral, circumstància que ha estat recordada de manera implícita per part del president del govern espanyol. "Tenim una assignatura pendent, que és l'accés a l'habitatge per part dels nostres joves", ha remarcat Sánchez. El líder del PSOE ha admès que hi ha, i que aquesta és una de les prioritats del govern de coalició."S'ha d'aprovar unai que faci que els joves no hagin de destinar el 60% dels ingressos als pisos", ha remarcat Aizpurua, que ha situat la gent jove com el motor dels "grans canvis" que s'estan produint a l'Estat. "I es veuen abandonats per la política i per les institucions. Hem de fer", ha remarcat. Sánchez, en l'últim torn de paraula, li ha demanat suport parlamentari per aprovar mesures en aquest sentit.

