Òmnium posa en marxa la «guia de l'activista» per fer créixer l'ús del català

ha posat en marxa l'anomenada Guia per l'activista del català per fer créixer l'ús de la llengua del país en un moment de segons remarquen totes les enquestes . En el document, que es pot consultar aquí , s'hi consignen -entre d'altres iniciatives- set "petits gestos" que poden servir per incrementar l'ús del català, entre els quals s'hi troben accions per dur a terme amb els companys de feina o al carrer, recomanacions en plataformes audiovisuals, un manual per fer que els dispositius digitals parlin en català o bé un recull d'editorials i premsa en la llengua del país.També s'hi poden trobar un recull de vídeos amb exemples pràctics de com resoldreal voltant de l'ús del català, una carpeta que en els últims mesos s'ha situat com a prioritària dins l'agenda de les entitats i també del Govern A la guia també hi ha diverses accions perquè les famílies, els professors i els professionals del sector del lleure es converteixin en activistes pel català a casa, a l'escola, fora de l'aula i també es treballi per reverir la segregació escolar. En aquest sentit, amb material destinat als infants, a la guia hi ha una recopilació de recursos perquè a través de la música, el joc i les històries es comparteixi la llengua entre els més petits.Pel que fa a la, Òmnium aposta per promocionar l'ús del català amb iniciatives per promoure la llengua a les xarxes socials, en l'audiovisual i també en el món dels videojocs. La iniciativa compta amb experiències de joves creadors de contingut en català establerts en plataformes comÒmnium ha situat la llengua com un dels eixos estratègics per a l'any 2023. Aquests propers mesos desplegarà la campanya pel català presentada la tardor passada. L'entitat impulsarà diferents projectes i activitats arreu del territori, per tal queque, diu Òmnium, formen part de la seva base social, es converteixin en activistes per la llengua. Paral·lelament, el Govern també ha intensificat la seva actuació en defensa de la llengua , i l'any passat va anunciarper fer front a l'emergència lingüística. Algunes d'elles, com potenciar el català a les autoescoles, ja s'han posat en marxa.

