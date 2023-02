Rússia anuncia la suspensió del tractat d'armes nuclears firmat amb els EUA

El president de Rússia,, ha anunciat aquest dimarts la(START), el darrer pacte firmat amb els Estats Units per reduir i controlar les armes nuclears.Putin, que ha indicat que Rússia "si els Estats Units els duu a terme primer", ha puntualitzat que no es tracta d'"abandonar" per complet el tractat sinó de "", tal com ha aclarit durant el discurs davant l'Assemblea Federal russa gairebé un any després de l'inici de la invasió a Ucraïna.Així, ha qualificatperquè Rússia compleixi aquest tractat, especialment després que els aliats denunciessin a principis de febrer l'incompliment del mateix per part de Rússia i demanessin a Moscou complir amb les seves obligacions. En aquest sentit, ha afirmat que s'ha vist "obligat" a prendre aquesta decisió i ha acusat els països amb armes nuclears de "seguir desenvolupant el seu armament mentre insisteixen a tenir accés al rus".Tal com ha detallat el líder rus, Moscou té tambéqueque es podrien posar a prova in situ. "Volen infligir una derrota estratègica contra nosaltres. Per això he d'anunciar la suspensió del tractat. No hi ha connexió entre l'assumpte de l'START i el conflicte d'Ucraïna o altres accions hostils d'Occident contra el nostre país", ha manifestat.A principis de febrer, elsvan remarcar que el control efectiu d'armes és una "contribució essencial" als seus objectius de seguretat. Això no obstant,en diverses ocasions a permetre la presènciaals seus territoris i ha estat acusada d'obstaculitzar els esforços de Washington per tractar aquesta qüestió.La recent pròrroga del tractat START es va firmar elentre Washington i Moscou, amb una durada de cinc anys. L'objectiu del pacte és limitar el desplegament d'armes nuclears d'abast intercontinental per les dues parts, permetent comprovacions freqüents dels programes de cada país per part del contrari.a aquest tractat, els arsenals nuclears de les duesper primera vegada des dels anys 70, durant la guerra freda.

