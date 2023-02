Adeu definitiu als comptes compartits de Netflix: quan es poden mantenir?

Com es configura la ubicació principal?



I si es té una segona residència?

Es perd el perfil si s'ha de crear un compte nou?

El nou pla i les noves prestacions de la plataforma Foto: Netflix



Nova mesura: es poden afegir usuaris que no convisquin... pagant mes

Dimarts 21 de febrer de 2023, el dia de la. Acaba el termini que va donar la plataforma de continguts perquè els usuaris es preparessin per a la nova era i configuressin la ubicació principal del compte, que l'estableix el televisor on està connectada. Les empreses encarregades de controlar-ho,, prenen com a referència la connexió a internet del televisor i bloquegen els dispositius amb el compte activat des d'ubicacions llunyanes.Així s'explica en un correu a tots els usuaris titulat "". Aquesta mesura s'aplica a partir de ja a. A més d'establir un emplaçament base, caldrà connectar els dispositius alternatius al televisor, com el telèfon mòbil, l'ordinador i la tauleta, almenys una vegada al mes per verificar que formen part del mateix compte. La companyia intenta evitar així la proliferació de comptes compartits a través de diverses persones en domicilis completament diferents.Afirmen quesegons els seus comptes,i això, asseguren, "té un impacte en la seva capacitat per invertir en la creació de sèries de televisió i pel·lícules". A més, Netflix facilitarà el traspàs dels perfils a un nou compte únic. "Qualsevol persona que faci servir un compte pot traslladar el seu perfil al compte de pagament, conservant les seves recomanacions personalitzades, historial de visionat", han deixat clar.Pels qui deixen la feina pel darrer moment, el televisor on estigui connectat el compte de Netflixsobre la necessitat de configurar la ubicació principal. És important seleccionar correctament quin televisor s'establirà com a balisa, ja que modificar-lo no és precisament senzill. Aleshores, només calEn el cas que un subscriptor tingui una segona residència, viatgi de manera molt freqüent i necessiti fer ús de la plataforma,-el que ha establert com a ubicació primària- i després hauran de verificar-se a la segona ubicació que arribin. Tot això ha estat comunicat per la mateixa companyia a través d'un comunicat especial , on han deixat molt clares les noves línies a seguir per part dels clients de Netflix.En el cas que les noves restriccions de Netflix obliguin a crear un nou compte per poder seguir gaudint dels seus serveis, perquè s'estava fent servir el compte d'una tercera persona,i no es perdran totes les dades registrades. La plataforma de continguts indica com fer aquest traspàs ambNetflix ha afegit una nova mesura, que no havia transcendit abans, que permetrà que elspuguin afegir «subcomptes» per a dues persones, com a màxim, amb les quals no convisquin. Cadascun dels subcomptes tindrà un perfil, recomanacions personalitzades, nom d'usuari i contrasenya propis (com ha estat fins ara el que eren els perfils d'un sol compte),al mes per persona (a Espanya).

