Els fronts oberts del taxi: de l'ombra de vaga al Mobile al xoc amb Competència

Un expedient enverinat

La calma defuig el. I, de nou, el Mobile World Congress sobrevola tot el paisatge. Els taxistes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es trobaran aquest dijous davant la Fira per decidirque fins ara mai no han fet coincidir amb el congrés tecnològic i que implicaria tensar la mobilitat en uns dies clau per a la capital catalana. Les últimes setmanes, l'estira-i-arronsa amb el Govern avançava en la bona línia , especialment després dels compromisos de l'executiu català per regular les aplicacions com FreeNow o Uber quan treballen amb taxis. Però tot ha canviat els últims dies, després que la irrupció d'una proposta de resolució dei hagi contrariat la principal associació del sector: Élite Taxi. Davant aquest xoc frontal, els taxistes hauran de decidir si apugen el grau de la tibantor o busquen fórmules alternatives per vehicular la indignació.Des del sector del taxi es veu la decisió com un moment crucial. Les darreres setmanes les administracions catalana i barcelonina han fet passos endavant per collar les VTC i fer-les complir l'actual normativa, i l'executiu català ha estirat la mà a les peticions del sector públic. Per contra, els taxistes no poden negar l'existència dels: la finalització de les negociacions amb la Generalitat, la resposta a l'expedient de l'ACCO que ja ha comportat reaccions polítiques i, de fons, la preocupació per la redacció d'una llei estatal que es pot desbloquejar ràpidament i marcar el futur de la mobilitat. Tot, a pocs dies que la fira més mediàtica de l'any arribi a Barcelona.

El calendari ha portat l'Agència Catalana de la Competència -un òrgan públic, de la Generalitat, però independent- a escalfar els ànims dels taxistes en un moment delicat. L'organisme, després que l'any passat Uber hi fes arribar diverses queixes, ha resolt l'expedient de manera inicial amb una proposta de sanció de 122.000 euros contra l'associació Élite Taxi -i la derivada Taxi Project, que aplega altres treballadors de l'Estat- per "conducta anticompetitiva", "pràctiques agressives i actes de denigració" i "boicot", segons denuncia l'entitat sancionada.



Segons Tito Álvarez, el portaveu d'Élite Taxi, l'únic motiu que es justifica des de Competència per sancionar-los són les expressions públiques en què el representant dels taxistes carrega contra les plataformes internacionals com Uber. "Se'ns castiga per sortir als mitjans a dir als taxistes que la irrupció d'aquestes empreses és perjudicial, però és que això ho dic d'Uber, de Cabify i de FreeNow. El que no pot ser és que aquestes empreses utilitzin la seva influència per pressionar l'ACCO i que, salvant les distàncies, un òrgan públic actui com la Gestapo. Qui no agrada, assenyalat i fora, sense cap justificació", es defensa Álvarez.



Negociacions amb el Govern: encaminades però obertes

En el mateix sentit, el representant de la principal entitat de taxistes de l'àrea de Barcelona recorda que recentment han sortit a la llum investigacions que exposen la guerra bruta d'Uber en el seu desplegament a Europa, i dels casos de precarietat dels treballadors que operen amb aquesta aplicació.una associació per dir el que s'ha vist als Uber Files", lamenta Tito Álvarez. Malgrat això, des de l'entitat es reivindica que judicialitzaran la decisió de l'ACCO i que se seguiran manifestant en contra.Élite Taxi no és l'única preocupada amb el moviment de Competència. El debat d'aquesta decisió aviat arribarà al Parlament. Tant els-primer- com la-després- han introduït preguntes a la cambra baixa perquè el Govern les respongui. Mentre que el diputat David Cid (En Comú Podem) demana a l'executiu desi troba adient la sanció imposada, la cupaireva més enllà i denunciad'una associació civil i política catalana sense ànim de lucre". En aquest cas, també reclama quin paper assumirà Palau davant l'expedient contra Élite Taxi i les possibles derivades futures.Això, de moment, no té camí de sortida fàcil i podria implicar més protestes. Tanmateix, Álvarez veu la coincidència en el temps amb el Mobile World Congress comperquè els taxis facin vaga i es posin en contra "molts sectors importants de la ciutat". Davant d'això, demanarà a l'assemblea de dijous valorar tots els riscos abans de fer el pas definitiu per la vaga, que de moment segueix convocada.

Tot fa pensar que si no hagués irromput la decisió de l'ACCO, el bloqueig dels taxistes era especialment improbable. Fa un mes, el sector del taxi no va tenir problema a l'hora d'aixecar la protesta prevista en plena fira ISE de l'audiovisual. La treva es va donar com a reacció a l'entesa inicial amb el Departament de Territori de la Generalitat. En aquest sentit, des de la conselleria matisen que les negociacions segueixen i que van en la bona direcció.



També a Élite Taxi reconeixen avenços. En aquesta línia, s'apunten compromisos del Govern per blindar la tarifa regulada, també davant els intents de plataformes com FreeNow per aplicar recàrrecs i increments segons la demanda. Alhora, Álvarez afegeix que es mantenen les intencions per legislar que aquestes companyies internacionals que operen amb VTC i amb taxis siguin considerades operadors de transport, i hagin de complir més responsabilitats.



Tot això, però, ha d'acabar d'enllestir-se pròximament. I, alhora, es mantenen les reclamacions sobre les VTC pirates, una dinàmica en què els taxistes demanaven controls estrictes de la policia per detectar els vehicles d'empreses com Cabify, Bolt o Uber que operen sense llicència o que ho fan amb comportaments il·legals. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana acaba d'engegar un dispositiu especial de cinc dies, de dilluns a divendres, per sancionar aquestes conductes. El comunicat municipal avisava que perseguirien "l'oferta il·legal" si no hi havia la precontractació de 15 minuts, però que també revisarien "autoritzacions i documentació" vigent per circular. "Volem la mateixa intensitat que amb els bicitaxis, que van fer una campanya i se'ls van carregar. Això demostra que quan l'Ajuntament vol restringir una conducta, s'hi posa i ho fa bé. Doncs el mateix", resumeix Álvarez.



Una llei estatal que comença a despuntar

I en ple debat sobre les disputes urgents, s'obre un nou terreny per a la pressió del sector del taxi. En aquest cas, al Congrés dels Diputats, on s'està treballant per redactar la llei de la mobilitat sostenible. Aquest text pot acabar sent vital per definir el futur dels taxis, asseguren diversos actors. Sobretot, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acaba tombant l'actual llei que regula que per cada 30 taxis hi hagi un màxim d'una llicència VTC de serveis urbans.



"És important que la nova llei habiliti ajuntaments i comunitats autònomes perquè puguin regular les llicències", adverteix Tito Álvarez davant un possible allau d'aparicions de permisos de VTC demanat els últims anys. En aquest sentit, també valora altres elements a debatre, com el plantejament d'una mercat compartit de dades entre taxistes i companyies privades, que dona per entès que les empreses facilitaran la informació de la seva flota. Un aspecte que Álvarez posa en dubte. Aquest front comença a obrir-se, i després del Mobile encara agafarà més presència. El sector del taxi també mira ara a Madrid. D'aquí a pocs mesos, de fet, es podria tramitar la nova normativa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor