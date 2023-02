Guerra oberta entre Laporta i Tebas: «Li té fòbia al Barça, s'ha tret la careta»

Guerra d'alta tensió entre. El president delha defensat aquest dimecres en roda de premsa el club i a ell mateix arran de les informacions sobre els pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres . I ha apuntat directament cap al president de la: "Li té fòbia al Barça, s'ha tret la careta", ha assegurat Laporta en el marc d'un acte amb el conseller d'InterioralEl dirigent blaugrana es refereix a unes declaracions de Tebas en què demana la seva dimissió si no donava explicacions sobre el cas. "Tebas sempre apareix de forma recurrent per-nos, però no li donaré el gust. El Barça és dels seusi qui decideixi tacar la història del club tindrà unacontundent", ha reivindicat Laporta.Sobre el cas conegut com a-en referència al nom de l'exvicepresident dels àrbitres-, Laporta ha assegurat que ni lani els cossos policials han informat la seva junta sobre que el club estigui sent investigat. Val a recordar que l'únic que s'ha fet públic que s'estigui investigant és l'empresa d'Enríquez Negreira i els pagament, però no la institució com a tal.En paral·lel, el president blaugrana també ha anunciat unaimpulsada pel club amb l'objectiu d'esclarir els fets. Per aconseguir-ho, s'ha externalitzat el cas per aconseguir unaque sigui "independent i rigorosa": "És el que es mereix el club i els seus socis i aficionats", ha apuntat Laporta.

