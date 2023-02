Jordi Pujol ja ha estat rehabilitat? Sí pels votants de Junts i d'ERC

Com es valora el llegat de Jordi Pujol, en funció del sexe i el record de vot?

Com es valora el llegat de Jordi Pujol, en funció de la relació preferida entre Catalunya i Espanya i la ideologia?

Com es valora el llegat de Jordi Pujol, en funció de l'edat i la grandària del municipi?

Com es valora el llegat de Jordi Pujol, en funció de si es pot gaudir d'una setmana de vacances anual i de si es disposa d'una segona residència?

ha fet una llarga penitència, retirant-se de primera línia política i renunciant a les atribucions com a expresident, arran de la confessió del 2014 respecte els seus comptes en. Tot i això, després de gairebé nou anys d'ostracisme, cada cop costa menys tornar-lo a veure en actes públics -sovint organitzats per dirigents deo acompanyant-los- o ser notícia -aquest mateix dimarts s'hi ha referit el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano -. Ja se l'ha rehabilitat? Una enquesta recent apunta que l'electorat de Junts ho hauria fet, però també el d'i bona part de l'independentisme.En concret, un 43% dels enquestats pel tercer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de l'any passat opina que, mentre que tan sols un 37% el considera dolent o molt dolent. La mateixa enquesta preguntava també per la valoració de la presidència dei el seu record era molt més positiu (l'aprovava un 58%), però, així i tot, la quantitat de gent que té ara en bona consideració l'herència política de l'exlíder de CiU supera la d'aquells que la veuen negativa. I això no és poc, vistes les circumstàncies. Però no només hi ha diferències pel que fa a electorats, sinó quePujol que les dones, ja que, entre elles, n'hi ha més que el suspenen que no pas que l'aproven.Com evidencia l'anterior gràfic,sobre el llegat de Pujol, ja que tres de cada quatre el veuen positiu i tan sols un 15%, negatiu. El record polític de l'expresident, però,, amb un 57% d'aprovats, el doble dels que el suspenen. I fins i tot aquells que, als comicis del 2021, van fer suport a, empatats en un 40% aquells que consideren bona la seva herència política i aquells que la creuen dolenta. I això que aquesta formació fa bandera de la lluita contra la, també la que esquitxa l'expresident i el seu entorn. Les bases de la resta de partits són més crítics amb el seu llegat, peròde forma majoritària.El canvi de posicionament també evoluciona clarament en funció de la relació preferida entre Catalunya i Espanya. Prop de la meitat dels que la voldrien com una mera regió o com una comunitat autònoma valoren malament el llegat i només un terç el veu positiu. Entre els federalistes, ja n'hi ha més que el recorden com a bo, una postura. I en relació a la ideologia, només pesen més els crítics entre els enquestats més d'esquerres i més de dretes, mentre que,, sense arribar a ser majoritària.Un altre element que condiciona aquestes valoracions és l'de l'enquestat. Aquells de 35 anys o més estan dividits, però n'hi ha més que creuen que el llegat és bo que no pas dolent. En canvi,. No perquè siguin majoritàries o augmentin respecte les altres franges d'edat, sinó perquè hi ha molts més indecisos en detriment de postures més favorables. Es tracta, de fet, de generacions que, ja que aquest va deixar de ser president quan tenien, com a molt, 15 anys, motiu pel qual hi pot haver pesat més el xoc de la confessió i els processos judicials derivats d'aquest i altres casos vinculats a Convergència.També varien les opinions sobre Pujol en funció de la. El seu llegat ési és cada cop menys positiu a mesura que n'augmenta la mida. Tot i això, la valoració només és predominantment, amb l'excepció de, que sempre té dinàmica pròpia i on les postures estan més dividides. Pujol, de fet, fa pocs dies va acompanyar Xavier Trias en la seva presentació com a alcaldable de la capital . En tot cas, aquesta evolució de la percepció és coherent amb la variació del vot a l'independentisme, el qual obté millors resultats a municipis petits i mitjans que a les grans ciutats.Finalment, elacostuma a ser una altra variable vinculada als comportaments i opinions polítiques. En el seu cas, però, és difícil trobar la fórmula adient per mesurar-lo de forma mínimament precisa en un sondeig, ja que els enquestats acostumen a mentir o a no respondre quan es demana pels seus ingressos, mentre que la pregunta sobre la seva classe social és excessivament subjectiva. Tot i això, el CEO ha incorporat recentment noves preguntes sobre aspectes pràctics d'accés als recursos que són útils per situar la mostra en diferents graus deUn de cada quatre catalans, per exemple, declara quea l'any, un grup en què es trobarien els catalans amb menys recursos. I aquests clarament tenen una percepció més negativa del llegat de Pujol. En contraposició, un de cada quatre catalans, ja sigui en propietat o de lloguer. I aquests valoren lleugerament millor l'herència política de l'expresident que els que no en tenen, si bé, en aquest cas, no hi ha una diferència tan clara com en el 25% de catalans que no poden fer vacances respecte la resta.

