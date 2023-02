La família McCann hauria acceptat fer-se el test d'ADN amb la jove de Polònia

El cas de la jove de Polònia que assegura ser Madeleine McCann segueix avançant. Tal com ha explicat ella mateixa a través d'Instagram, els pares de la menor desapareguda fa 16 anys haurien accedit a fer-se elque havia reclamat. Així, es resoldrà qualsevol dubte sobre si és o no la filla del matrimoni.La jove de 21 anys és l'última esperança que la menor sigui viva. Mitjançant el compte d'Instagram anomenat, la noia explica les raons per les quals ha arribat a la conclusió que potser ella és la nena desapareguda anys enrere. Tot i assenyalar que no estar-ne completament segura, està convençuda que pot ser-ho, ja que creu que hi ha diversesa la cara o a les cames, unaconcreta a l'ull,concretes o la forma de la. Aquestes són algunes de lesque ha observat fins ara la jove polonesa i que ja ha exposat al perfil d'Instagram per guanyar credibilitat. De fet, ella ja ha intentat demostrar aquesta teoria a les autoritats policials, però els investigadors del Regne Unit i de Polònia no se l'acaben de creure i l'"ignoren", segons ha manifestat.La nit d'un 3 de maig del 2007, Madeleine McCann, una nena de quatre anys de la ciutat anglesa de, desapareixia en un apartament a, un complex turístic prop de la ciutat portuguesa de l'Algarve. Els seus paresl'havien deixada dormint amb els seus germans mentre ells van anar a sopar. És l'últim moment en què la van veure en vida.El fet va provocar un revolt mediàtic de dimensions mundials. Durant els dies i mesos posteriors a la, no era estrany veure pels carrers de les principals ciutats del món o per internet i les xarxes socials imatges de la nena. Des de llavors, el cas ha anat perdent interès, en part pel pas del temps, però també per la manca de pistes i certeses sobre què va passar aquella nit de fa més de 15 anys a Portugal.

