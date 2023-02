TMB retirarà el polèmic anunci de KFC amb errades ortogràfiques i incorreccions

NO PER FAVOR pic.twitter.com/RJyXPnMcFp — Mar Vila Pruneda (@marvila_pr) February 19, 2023

reacciona i anuncia que retirarà el polèmic anunci deple d'errades ortogràfiques i incorreccions llingüístiques que llueixen els autobusos des d'aquest diumenge. "" diu. Tot un despropòsit que les xarxes socials no han perdonat.Amb aquest anunci, la cadena de menjar ràpid volia apropar-se a la societat catalana amb una picada d'ullet a la cultura del país, però ha executat la idea de manera tan errònia que ha aconseguit l'efecte contrari.de la polèmica promoció i TMB s'ha vist obligada a reaccionar de pressa i anunciar que serà retirada la nit d'aquest dilluns de tots els combois, segons ha avançat La Tarda de Catalunya Ràdio.Les errades són tan grotesques que no caldria assenyalar-les, però es pot fer aquest exercici. A banda de referir-se al pà amb tomàquet com "", l'anunci empra erròniament l'article indefinit "". Aleshores,de la tercera a la primera i diu: però també estic ric". Una traducció literal del castellà que no té cap mena de sentit. No cal dir que l'adjectiu correcte és "bo".

