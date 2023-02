​L'ACA podria declarar l'excepcionalitat per sequera a inicis de primavera

A tres punts de l'excepcionalitat

Els embassaments, en dades Sau: 17% (fa un any 47,4%)

Susqueda: 36% (fa un any 63%)



La Baells: 26% (fa un any 53%)

La Llosa del Cavall: 26% (fa un any 52%)



Embassaments conques internes: 28% (fa un any 54%)

: 17% (fa un any 47,4%): 36% (fa un any 63%): 26% (fa un any 53%): 26% (fa un any 52%): 28% (fa un any 54%) Informe Embassaments 20/02/2023 by naciodigital on Scribd



Emergeix el pont de Querós a Susqueda

Susqueda està al 36% i ha emergit el pont de Querós. Foto: Emili Vilamala

Entre el 7 i el 8 de febrer unva afectar Catalunya. L'episodi de precipitacions, el més important des de la primavera del 2022, va deixar registres entre elsa moltes comarques del país. Tanmateix, no ha servit per omplir elsquei ja se situen al. L' Agència Catalana de l'Aigua (ACA) no descarta declarar l' excepcionalitat per sequera –amb restriccions més dures que les actuals- aCatalunya va tancar l'any amb les reserves dels embassaments de les conques internes al 31%. Dos mesos i mig després,i ja se situen a només tres punts de la declaració d'excepcionalitat (25%), el quart nivell en una escala de cinc de pla de sequera Fonts de l'ACA expliquen aque a finals de mes –com es fa habitualment- es tornarà a analitzar la situació i establir noves previsions. Es tracta d'una època de menor consum d'aigua, però més enllà de la llevantada d'inicis de febrer, les precipitacions han estat molt escasses.“L'episodi només ens va servir per, però ara ja s'ha recuperat la tendència a la baixa”, expliquen des de l'administració hidràulica.: el fet que el terreny estigués tan sec feia esperar que bona part de la precipitació no arribés als rius i que s'acabés infiltrant.Caldrà veure si l'episodi de precipitacions d'aquesta setmana –tot i que encara hi ha molta disparitat en els models meteorològics- pot realitzar una aportació significativa als pantans.Un dels embassaments amb pitjors reserves és el de, on ja fa setmanes que va emergir l'antic poble de Sant Romà de Sau . Actualment,de la seva capacitat, trenta punts menys que fa un any –la mitjana dels darrers cinc anys era del 70%-.Des d'aquest punt es continua alliberant aigua per intentara. En aquest segon pantà hi ha les captacions que serveixen per subministrar aigua de boca tant a Girona com per al transvasament de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de l'ACA s'explica que l'única manera de garantir una bona qualitat del recurs és tenir la làmina d'aigua al màxim nivell possible.Tot i això,, 26 punts menys que la mateixa data del 2022. Un descens que ha provocat queper primera vegada des del 2008, en el punt àlgid de l'última sequera extrema que va patir Catalunya.El pont va ser construït entre 1532 i 1534 per facilitar les comunicacions entre les diverses cases d'aquesta parròquia, actualment inclosa al terme de Sant Hilari de Sacalm, situades a ambdues ribes del Ter. Va serdesprés de dues riuades, peròper les aigües del pantà. També va quedar inundada l'església de Sant Martí, que ara torna a estar clarament per sobre del nivell de l'aigua.

