«Sin novedad en el frente», la pel·lícula que ha triomfat als premis BAFTA i pots veure a Netflix

Fa només uns mesos queva publicar una de les seves propostes més fortes del 2022. Era la pel·lícula bèl·lica, que va veure la llum el passat 28 d'octubre i ràpidament es va col·locar al top 10 de les més vistes de la plataforma. Més enllà de l'èxit aconseguit a Netflix, el film d'està nominat a millor pel·lícula internacional delsi ha triomfat als premisde l'Acadèmia de Cine Britànica.No és 100%, sinó que es tracta d'undel film homònim de 1930, que ja va ser un èxit quan es va adaptar la novel·la d'Erich Maria Remarque, amb el mateix nom, en què s'apropa l'espectador en primera persona alon les tropes franceses i alemanyes van batallar per pocs metres de territori.La cinta de Berger, protagonitzada per, Albrech Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Edin Hasanovic i Sebastian Hülk, introdueix els espectadors a un grup de joves alemanys que s'allisten per anar al front. Tot i no aconseguir tots el suport de la família, els joves falsifiquen la documentació i aconsegueixen entrar a l'exèrcit.La proposta del director alemany mostra l'. Una natura impecable, versus moments al camp de batalla extremadament durs. I uns personatges humans que han arribat a la línia de combat per decisions polítiques que se'ls escapen. En definitiva, molta mort, però també molta vida.En la prèvia dels Oscars, aquest cap de setmana Sin novedad en el frente ha triomfat als premis BAFTA. El film bèl·lic s'ha emportat set estatuetes en les categories de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor