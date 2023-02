Herrero confessa al TSJC: reconeix el fraccionament de contractes i diu que Borràs ho sabia

Reconeix els correus electrònics

Els contactes entre Herrero i Pujol

Barrientos no suspèn el judici

Jornada clau aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)., dos dels acusats pels contractes fraccionats a la(ILC), han declarat aquest matí davant del tribunal.ho farà al final, tot i que per qüestions de tràmit, ha dit davant del jutge que. Herrero, condemnat per narcotràfic en una causa prèvia i suposat beneficiari dels contractes adjudicats per Borràs, ha reconegut els fets i ha explicat que es feien pressupostos "comparsa" per facilitar les adjudicacions, i que tot plegat es feia amb el coneixement de Laura Borràs, que aleshores era la directora de les Lletres Catalanes. "", ha dit davant del tribunal, i també ha reconegut els correus electrònics.A preguntes de la, l'acusat ha detallat el seu telèfon i el correu electrònic, i ha dit que coneix Laura Borràs des de 2008 per uns premis literaris on va participar com a concursant i ella era membre del jurat. A partir d'aquí van començar una relació vinculada a la literatura digital i va participar del màster que Borràs feia a la Universitat de Barcelona. L'any 2013, ha explicat l'acusat, Borràs li va dir que li encarregaria l'elaboració del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes. "Em va encarregar desenvolupar un portal, també l'aplicatiu 'Què Llegeixes' i altres qüestions relacionades amb commemoracions literàries", ha explicat Herrero. "Amb Borràs teníem una mena contracte que s'anava renovant any a any", ha detallat, i ha explicat que es feien contracte d'obra i serveis que, per tant, que eren contractes menors."S'havien d'aportar tres pressupostos;. Els altres dos, els pressupostos comparsa, sabíem que no s'acceptarien", ha detallat. A preguntes de la fiscal, que ha rebut diversos advertiments del tribunal per fer preguntes massa enfocades, Herrero ha dit que Borràs sabia que es duia a terme aquesta pràctica. Ara com ara, l'acusat s'enfronta a una pena de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental, i una multa de 72.000 euros. Tot apunta que la Fiscalia, amb qui l'acusat hauria arribat a un pacte per incriminar la dirigent independentista, rebaixarà la pena demanada al final del judici, després de la confessió.La Fiscalia ha exhibit els correus electrònics entre Borràs i Herrero, i l'acusat ha detallat que ell li deia quin pressupost havia de tirar endavant. "Era una conversa amb Borràs", ha explicat.i ha explicat en, en un d'ells, es mostrava incòmode perquè hi havia una funcionària que no estava convençuda de la manera com s'estava gestionant la qüestió dels contractes. Ha reconegut també un intercanvi de correus amb Borràs en què parlen sobre com fer diversos pressupostos. Herrero ha explicat que ella es va oferir a fer un pressupost, però ell li va respondre que els faria ell mateix, però que Borràs li digués a quins noms ho havia de fer., ha explicat, guiat per les preguntes de la fiscal. "Borràs em fa facilitar dades per fer els pressupostos", ha afegit, i ha dit que es posaven d'acord per decidir qui seria l'adjudicatari. El contacte es feia per correu electrònic: des del compte d'Herrero li enviava la informació al compte de Gmail de Borràs. Utilitzaven l'expressió "ok" per fixar quin pressupost havia de ser el beneficiari. Gonzalo Boye, advocat de Borràs, que vol tombar els correus electrònics que consten a la causa, ha demanat revisar-los durant la declaració. La defensa confia en un, que s'exhibirà més endavant al judici, que demostri que els correus es van obtenir de manera il·legal.De la mà de la Fiscalia, l'acusat ha anat validant un a un els 18 contractes menors -per valor total de més de 300.000 euros- i pressupostos aportats, dos dels quals eren "comparsa" i un era el vàlid, segons la Fiscalia. Herrero ha explicat que els diversos conceptes que consten als contractes menors són els mateixos. La fiscal Pujoli que tots els contractes obeïen a un mateix objectiu -elaborar una pàgina web- i que Herrero tenia un "contracte de treball" com a informàtic de la Institució de les Lletres Catalanes, concepte "nou" per a les defenses, tal com ha verbalitzat Boye "Els conceptes i contractes eren per justificar el que li havien de pagar com a informàtic", ha explicat la fiscal Pujol.En tot cas, Herrero ha dit que Borràssobre com fer els diversos pressupostos per a cada contracte menor. L'acusat ha explicat que va buscar diverses persones que fessin aquests pressupostos, entre els quals l'altre acusat, Andreu Pujol, però també cooperatives i altres companyies. A preguntes de la Fiscalia, Herrero ha explicat que coneix Pujol "de tota la vida". "", ha dit, i ha detallat que Pujol va acceptar fer alguns pressupostos, però no tots. "En alguns casos vaig posar el seu nom sense demanar-li permís", ha reconegut. En tot cas, Pujol va cobrar diverses factures relacionades amb la ILC i Herrero li donava "instruccions" sobre com fer-ho. Al final, Pujol feia arribar els diners a Herrero, que acabava cobrant de manera indirecta els contractes a la ILC. "Jo era l'adjudicatari de tots els contractes", ha resumit.Al principi de la sessió, el tribunal ha desestimat totes les qüestions prèvies que hi havia pendents i ha descartat suspendre el judici per vulneració del. La defensa de Borràs va basar bona part de la seva intervenció a l'inici de la vista oral a denunciar vulneracions de drets i concretament del dret de defensa, arran del pacte d'última hora entre Herrero i Pujol i la Fiscalia. En una interlocutòria de 17 pàgines, el jutge Barrientos les ha tombades totes i també la que fa referència al dret de defensa, però s'ha reservat la possibilitat d'admetre'n alguna en sentència. El judici, doncs, continuarà fins al final. Els testimonis començaran a declarar aquest dimarts.

