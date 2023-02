Una jove de Polònia assegura ser Madeleine McCann

Fa 16 anys que va desaparèixer a Portugal. Tot i que el 2020 se la va donar per morta, els seus pares encara tenen esperances. I aquest febrer, de sobte, ha aparegut unaque diu ser Madeleine.Mitjançant el compte d'Instagram anomenat, la noia explica les raons per les quals ha arribat a la conclusió que potser ella és la nena desapareguda anys enrere. Tot i assenyalar que no estar-ne completament segura, està convençuda que pot ser-ho, ja que creu que hi ha diversesa la cara o a les cames, unaconcreta a l'ull,concretes o la forma de la. Aquestes són algunes de lesque ha observat fins ara la jove polonesa i que ja ha exposat al perfil d'Instagram per guanyar credibilitat.De fet, ella ja ha intentat demostrar aquesta teoria a les autoritats policials, però els investigadors del Regne Unit i de Polònia no se l'acaben de creure i l'"ignoren", segons ha manifestat. Ara, demana poder, pares de Madeleine, per poder realitzar-se unai resoldre tots els dubtes.

