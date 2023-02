El moment més delicat de la carrera de Marc Márquez

Sis vegades campió del món a la màxima categoria del motociclisme, i dues més en categories inferiors.és el pilot català revelació, la "formiga" deque fa deu anys que condueix motos de Repsol Honda.Però els campions també tenen moments de. I així ho va confirmar ell mateix aquest divendres al Planta Baixa de TV3. "A l'abril-maig, em deiesi hi havia més opcions d'això que de continuar", va confessar preguntat per Agnès Marquès. I és que laque arrossegava des del 2020 alno va permetre que competís durant el 2022.Lal'ha portat a veure la vida des d'un punt de vista diferent. "No sé per què el 2021 guanyava, però no em sortia el somriure, només les llàgrimes. Eren sentiments estranys que crec que venien del dolor al braç i que no em sentia còmode", va assegurar. Ara, però, tot és ben diferent: "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor