Almenys set detinguts per vendre medicaments falsos i substàncies dopants a Barcelona

Elsd'Esquadraacusades de vendre medicaments falsos i substàncies dopants. En un comunicat, han donat per desmantellat un dels punts de distribució més grans de Catalunya d'aquesta mena de substàncies, situat en un magatzem de la part alta de la ciutat deSegons la policia catalana, el grup distribuïa substàncies dopants tant des de botigues de nutrició esportiva com per mitjà d'empreses de paqueteria a diversos punts de l'àrea metropolitana.La investigació va començar ara fa un any quan la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va localitzar un magatzem que contenia medicaments falsos, il·legals i/o dopants per un valor deal mercat il·lícit. Després d'aquesta descoberta, els Mossos es van fer càrrec de la recerca. Segons les indagacions policials, la substància arribava camuflada amb aparença de suplements alimentaris o productes cosmètics per al seu posterior condicionament i distribució.Entre el que s'ha intervingut, s'han localitzat diversos medicaments falsificats, que corresponen sobretot a l'hormona de creixement, indicada per al tractament del nanisme, trastorns genètics que afecten el desenvolupament o deficiències d'aquesta hormona, utilitzada al món del culturisme per afavorir l'augment de la força i la qualitat muscular, la reducció de greix i l'ampliació dels efectes dels esteroides. A banda d'això, l'ús d'esteroides porta associat, com l'alopècia i la disfunció erèctil, i els investigats també venien productes per al seu tractament provinents de països de fora de la Unió Europea (UE) que no tenen autoritzada la venda a Espanya.Part de les persones detingudes ja tenienper fets similars i també per tràfic de drogues. El passat 10 de febrer es van fer set escorcolls en tres domicilis, dues botigues, una oficina i un magatzem i va ser quan es van produir les set detencions. S'hi van intervenir substàncies preparades per a la seva venda en petites dosis o pastilles, material per al seu condicionament i pesatge i una. També s'hi van trobar 15.000 euros en efectiu. Amb aquests escorcolls, el cos va desmantellar un nou magatzem, situat en un baix d'un edifici de la part alta de Barcelona, on es van trobar més de 190.000 dosis d'asteroides amb un preu al mercat negre de prop de 300.000 euros.Els detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció número u de Cornellà de Llobregat, que s'ha fet càrrec de la investigació. El jutge va deixar els set detinguts en llibertat amb càrrecs i va decretard'ells.

