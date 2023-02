Feijóo, sobre la llei trans: «Com a home jo no soc un progenitor no gestant. Soc un pare»

"Com a home jo no soc un progenitor no gestant.". Així ha valorat el president del PP, Alberto Núñez, la, aprovada aquest dijous al Congrés. En un acte a les Illes Canàries, Feijóo ha afirmat aquest dissabte que la norma només durarà el mateix que duri el govern espanyol de Pedro Sánchez.El líder del PP ha afegit que, sobre un canvi de gènere, de les quals es puguin penedir "tota la vida". Feijóo també ha reiterat el seuamb l'argument que cal "protegir les dones" després del "bunyol" del text.El Congrés dels Diputats va aprovar dijous la llei trans que elimina els requisits actuals -dos anys d'hormonació i un informe mèdic- per canviar el sexe al DNI. El text estableix que serà suficient amb presentar la petició al registre, que haurà de ratificar-se tres mesos després. Ho podran fer totes les persones que tinguin 16 anys o més.La norma va tornar al Congrés després que el Senat incorporés modificacions mínimes que no alteraven el contingut de la llei. En l'últim debat parlamentari de la llei trans, el PP va aprofitar la polèmica amb la llei del només sí és sí per augurar que aquesta norma, impulsada pel Ministeri d'Igualtat, també tindrà efectes indesitjats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor