Una nena de vuit anys denuncia el seu agressor sexual gràcies a una xerrada de l'escola

Què ha propiciat la seva detenció?

De moment, presó provisional sense fiança

Amb enganys i sang freda un home va aconseguirde vuit anys per després dur-la a casa seva i. El veí d'Etxabakoitz (Pamplona) de 49 anys va aconseguir que la nena, que estava a un parc infantil, marxés amb ell prometent-li que li donaria un gelat. Després de l'atac,si explicava el que havia passat.L'agressió s'hauria produït fa mesos, però no ha estat fins dijous passat quan després d'una complexa investigació el presumpte autor dels fets ha ingressat a presó imputat per un delicte d'agressió sexual.Unaen el centre de la menor ha estat fonamental per trobar-lo. Sent tan petita, moltes nenes no són conscients de la corrupció a la qual les poden sotmetre alguns homes adults. Durant una d'aquestes conferències dirigides específicament a menors de la seva edat,d'una agressió sexual. Després de mesos en silenci, va explicar la seva experiència a una professora i després als seus pares, que van posar els fets en mans de la policia.Segons ha relatat la menor en el judici, quan van ser al pis de l'home,"Tot això ens ho expressa amb multitud de detalls, tant dels fets, la forma en què la va agredir, com de la descripció de l'habitatge i de l'habitació on la va portar", ha assenyalat la jutgessa que duu el cas. En la seva declaració, l'investigat ha reconegut que a l'agost vivia en el domicili de Barañáin (Navarra) on la menor assegura que van ocórrer els fets, però ha negat haver-la agredit sexualment.Segons han informat des del, en la roda de reconeixement d'aquest dijous, "tot i el temps que ha passat", la nena ha "reconegut i assenyalat", sense dubtar, "l'investigat com a autor dels fets denunciats", ha afirmat la lletrada en la resolució judicial.Després de tots els indicis que ho assenyalen com a autor dels fets relatats per la menor, la jutgessa d'instrucció número cinc de Pamplona ha decretat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança perquè considera que hi ha unSegons ha exposat la magistrada, ha estat molt difícil localitzar l'acusat per arrestar-lo, la qual cosa demostra que no té arrelament familiar ni social en la zona. "Tampoc té feina, viu d'una prestació social", postil·la. La jutgessa ha imputat a l'investigat un delicte d'agressió sexual a una menor de 16 anys, penat en el Codi Penal amb

