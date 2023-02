Ofèlia Carbonell: de l'humor a base de tuits a la creació de contingut en català

El perfil Nom complet: Ofèlia Carbonell

Plataformes: Twitter | YouTube

Temàtiques: Actualitat | Reflexió | Maquillatge



Obres paral·leles:

- Membre del pòdcast Gent de Merda, a Radio Primavera Sound

- Presentadora del Puja Al P*** Robot, a Radio Primavera Sound

- Articulista a Núvol

- Canal de Youtube propi

- Peces al diari Ara

- Articulista a Diacrític



de contingut és un fet evident que fa anys que es repeteix. Talent, per molt que carreguin contra la xarxa social ara en propietat d, en sobra a Twitter Catalunya. I en aquest escenari va aparèixer l', coneguda pels més insiders com La nena maca més desgraciada del món, que arran de les seves incisives observacions dels mems d'internet, de l'actualitat i, en clau irònica i d'humor, es va guanyar un espai que l'ha dut a mitjans molt més convencionals.Coneguda primer per haver estudiat música, la violoncel·lista ha esdevinguti creadora de contingut en diverses categories i disciplines. Evidentment, en llengua catalana.a escriure reflexions sentides sobre qualsevol temàtica, especialment generacional, a Núvol. Si l'aborden per parlar sobre Evangelion (o molts dels mangues que van acabar esdevenint animes en català al 3xL) excel·lirà a tots els nivells.

