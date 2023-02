Aigua regenerada de Sabadell per satisfer el 10% del consum de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB

Una inversió de 5,1 milions d'euros

L'i l'preveuen aprofitar l'de la depuradora del riu Sec deper abastiri el campus universitari de la(Bellaterra). Es tracta d'una de les actuacions de reutilització d'aigua previstes per als anys vinents, una de les estratègies per reduir un dèficit hídric que el 2050 podria ser de 150 hm3 L'any 2018 a l'àrea metropolitana tot just es van regenerar 3,8 hm3 d'aigua, una xifra que s'ha multiplicat per 15 i ja supera actualment els 56 hm3. En el cas de l'actuació de Sabadell serà, fet que representa eld'aigua potable de Sant Cugat, Cerdanyola i la UAB.Actualment, la depuradora de Sabadell tracta més aigua de la que es necessita per mantenir eldel riu, i és per això que es vol reaprofitar el sobrant per donar servei. Cada any es podria reaprofitard'aigua que es destinaria principalment a usos. S'estima que el cost de l'obra seria deL'Àrea Metropolitana ja ha encarregat un projecte constructiu -amb un pressupost de- per conèixer el detall delsi lad'aquests pel que fa a requeriments qualitatius o de distribució temporal. L'objectiu és que el document pugui concretar la dimensió de la infraestructura necessària per fer l'aprofitament de l'aigua de la depuradora, i que estigui enllestit d'aquí a un any.Des del 2018, l'ús d'aigua regenerada a la metròpoli s'ha multiplicat per 15 : els 56 metres cúbics actuals representen un 20% dels recursos destinats al consum d'aigua potable, que equival a und'aigua potable de la ciutat de Barcelona. Es preveu que l'any 2030 aquesta producció sigui de 88 hectòmetres cúbics, i el 2050, superior als 130 hm3.

