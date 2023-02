Educació començarà a instal·lar aire condicionat a les escoles amb pics de calor més intensos

El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , ha anunciat que el departament preveuel curs vinent. És una de les mesures per corregir l'actual manca d'adequació de les escoles i instituts del país als pics de temperatura de l'estiu i l'hivern, que el conseller ha reconegut en roda de premsa. En aquest sentit, des d'Educació concreten que ésque la conselleria inicia una política d'instal·lació d'aquests aparells, i que aquesta novetat s'emmarca dins delque la Generalitat presentarà pròximament.L'implantació de l'aire condicionat, però, serà progressiva i els primers edificis en què es trobaran aquests sistemes de refrigeració seran els d'. La intenció del Govern és que aquesta mesura permeti que el curs 2023-2024 ja hi hagi centres amb la nova climatització.La mesura arriba poques hores després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclamés per carta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Govern. En aquest sentit, reclamava que s'utilitzessin fons europeus per cobrir part dels costos de l'adequació tèrmica. Al seu torn, des d'ERC han reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que acceleri la instal·lació de plaques solars a les escoles.A l'inici de curs es van veure diverses escenes d'escoles que havien de fer classe amb ventiladors, i el Govern va haver de repartir-ne per tot el país. Amb aquestque preveu ara Educació, doncs, es començarien a buscar solucions més estables als centres educatius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor