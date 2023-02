Tres dies resistint l'assetjament de Desokupa: l'agonia d'una família amb tres menors que ocupa un local

"Ves-te'n a Romania", "no robis més al metro" o "la pròxima vegada que treguis diners, arregla't la boca, que tens les dents grogues; sembles una rata". Són algunes de les frases que l'Andrea, la mare d'una família amb tres menors d'edat que viu ocupant un local de la Via Augusta de Barcelona, ha aconseguit gravar en boca d'un treballador de Desokupa, tal com es veu en un vídeo al qual ha tingut accés Nació. Fora de càmera, les pressions han estat pitjors, assegura la dona. "Que em trauran els fills, que acabaré a la presó i que em faran mal, m'han dit", afegeix la veïna del barri de Sant Gervasi-Galvany.





L'Andrea sap el nom de l'empresa perquè els mateixos operaris els ho van dir. Es van presentar com a treballadors d'aquesta companyia, dilluns passat, quan van irrompre per primera vegada davant d'aquest local. Inicialment, li van oferir 3.000 euros d'entrada i 2.200 euros més després si marxava voluntàriament. Si no, la van advertir,. I això s'ha anat confirmant amb el pas dels dies.L'últim incident es va produir la matinada d'aquest dimecres. A tres quarts de sis del matí, l'Andrea va sortir a l'entrada de l'immoble on viu i es va trobar. La dona, superada per la situació i tement que entressin al local on dormien les tres criatures, va avisar-los que trucaria la policia. Dit i fet, els Mossos d'Esquadra confirmen a aquest diari que van rebre l'avís. Pocs minuts després, una patrulla s'hi va presentar. Els operaris, però, ja havien marxat, exposa la família afectada. Ara, ha hagut de buscar una nova protecció per salvaguardar l'accés al local, després que el cadenat hagi quedat inservible.

🚨 ALERTA DESOKUPA! 🚨



Desokupa ha tornat a Via Augusta 189. Necessitem suport!



👉 La màfia de Desokupa segueix amenaçant famílies amb menors amb la complicitat dels cossos policials



✊ Sindicat d'Habitatge de Cassoles pic.twitter.com/dhDyBlThyV — Sindicat d'Habitatge de Cassoles (@SHCassoles) February 14, 2023



Recorregut històric de Desokupa



En nombroses ocasions, s'ha assenyalat també la manca de contundència del cos de Mossos d'Esquadra amb algunes de les intervencions de Desokupa en desnonaments. Un dels exemples va ser un desallotjament al barri del Poble-sec, a Barcelona, l'any 2019, tal com En nombroses ocasions, s'ha assenyalat també laamb algunes de les intervencions de Desokupa en desnonaments. Un dels exemples va ser un desallotjament al barri del Poble-sec, a Barcelona, l'any 2019, tal com es va emetre per TV3 . Des de llavors, la policia catalana ha insistit a negar cap mena de connivència amb l'empresa. Tanmateix, la cara visible de l'empresa s'esforça a reivindicar el contacte amb els agents sempre que pot, com quan va facilitar material sanitari a diversos cossos policials en plena pandèmia.

Elha acompanyat des del primer moment l'Andrea i el Mario, els pares de dos nens de 8 i 6 anys i una nena de 9 anys. Els participants d'aquesta plataforma pel dret a l'habitatge van aturar l'intent de desnonament exprés del passat gener, al número 189 de la Via Augusta, i aquests darrers dies s'han mobilitzat en diferents ocasions davant la presència de Desokupa . En aquest sentit, des del sindicat denuncien que, malgrat que han tingut contacte amb representants municipals al districte aquests dies, l'administració no està fent res per protegir la família en situació de vulnerabilitat social. Així, lamenten que els operaris de DesokupaFonts dels Mossos, al seu torn, remarquen que en les intervencions a peu de carrer que han fet els agents de la policia catalanaimplicats en el conflicte. Tanmateix, no s'ha iniciat cap acció sancionadora contra cap dels participants, remarquen. D'altra banda, a tots els presents al lloc se'ls va informar quei que el futur de l'immoble es resoldria en els tribunals.Mentrestant, la família fa evident "la por" que s'ha instal·lat en aquest local. L'Andrea assegura que, mentre no trobin res millor. Sempre hi ha d'haver algú i han de fer guàrdia. "Si no, patim perquè s'ho quedi Desokupa i ens quedem amb els nens al carrer", diu la mare.. Per això no hem acceptat marxar", puntualitza en Mario. La família rep uns ingressos per sortir del pas, com és la renda garantida de ciutadania, però això no dona per accedir als preus del mercat, amb uns lloguers de rècord , assegura la dona. "Fins i tot la meva assistenta em diu que fins que no trobi feina no podré permetre'm un pis", apunta l'Andrea.Entre l'historial de Desokupa hi ha diversos membres assenyalats pelsNo és només que el líder de l'empresa,, hagi organitzat actes amb la candidata de Vox a Andalusia, Macarena Olona, o que l'any 2008 fos detingut pels Mossos d'Esquadra per extorsió, detenció il·legal, lesions, vexacions i associació il·lícita, sinó que altres treballadors que han passat per la companyia els últims anys -com Ernesto Navas- exposen tatuatges deamb esvàstiques al braç o han participat a la milícia d'extrema dreta Alba Ortodoxa, com Jivko Ivanov. Igualment, el gruix de la plantilla exhibeix un físic corpulent que acostuma a utilitzar-se com a primera barrera d'intimidació en les intervencions.La companyia està dirigida pel mateix Esteve, qui ha aplegat nombroses intervencions a espais mediàtics de TVE, El progama de Ana Rosa de Telecinco o Espejo Público d'Antena 3, els últims anys. També té un canal propi de difusió, a través de les xarxes, on mostra algunes de les seves intervencions. En altres casos, són els activistes pel dret a l'habitatge els que exposen les pràctiques de la seva empresa. Una de les últimes intervencions polèmiques a Catalunya va ser la presència de la companyia en el desnonament del conegut com a Bloc Llavors , l'any passat. En un dels vídeos enregistrats aquell matí s'aprecia com, fent-la caure a terra.El Parlament, per la seva banda, va iniciar l'any 2016 una investigació per aclarir la legalitat de les pràctiques de l'empresa Desokupa. La decisió es va prendre per unanimitat. De moment, però, no se n'ha derivat cap acció.Tampoc al local ocupat de lahi ha cap futur clar. De moment, ni l'Ajuntament ni la policia catalana ha aportat cap resposta, més enllà de l'estira-i-arronsa entre la família i l'empresa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor