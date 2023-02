La CUP amonesta Dolors Sabater i es planteja trencar‑hi després de les municipals

#Badalona necessita un govern fort i estable. Estic compromesa amb que el proper govern sigui capaç de generar la il·lusió per transformar la ciutat que es respirava el 2015.



Guanyem no sabia de l'existència d'aquest debat

El veto als pressupostos, l'inici del trencament

Pere Aragonès i Dolors Sabater en una imatge d'arxiu. Foto: EP

El viatge polític compartit entre la CUP i Guanyem al Parlament comença a fer aigües. Ja fa mesos que les relacions i estratègies entre els anticapitalistes i la formació liderada perestan desgastades, i ambdues parts creuen que els camins se separaran més aviat que tard. Això no passarà, però, fins passades les eleccions municipals. Així ho va entomar elde la CUP reunit el dissabte a, en paral·lel a la jornada municipalista que els anticapitalistes van dur a terme a la ciutat vallesana . Per primera vegada des que la CUP i Sabater van iniciar el camí plegats a les eleccions catalanes del 14-F de fa dos anys, diversesvan plantejar mitjançant un document -al qual ha tingut accés- preguntes dirigides al secretariat nacional, al qual demanaven "quines mesures prendran" vers Sabater arran d'un episodi que va sacsejar les relacions de la coalició.El detonant que va portar a debat aquesta qüestió va ser l'assistència de l'exalcaldessa de Badalona -i candidata de Guanyem el 28-M- al congrés nacional d'ERC com a convidada. Se celebrava tot just després de la cimera hispanofrancesa a Barcelona -amb presència deinclosa-, i també en plena negociació delsentre els republicans i el PSC, contra la qual els cupaires han estat especialment contundents . La CUP, com fa habitualment en congressos de partits, va decidir no enviar-hi cap representant. En canvi, Sabater va anar-hi en representació dei des d'allà va publicar una les xarxes socials en el qual apareixia saludant dirigents com Oriol Junqueras i advocant perquè a-on aspira a recuperar el càrrec perdut el 2018- es faci un acord de "totes les forces progressistes" per tal d'evitar que el popularostenti l'alcaldia de la ciutat.Aquest vídeo és el que va provocar que diverses assemblees locals de la CUP entressin unper debatre durant la reunió del consell polític, en el qualque Sabater hagués fet declaracions "contràries" a les que està proclamant la CUP al Parlament, on mostra confrontació directa amb el Govern d'ERC. En l'escrit, les assemblees plantejaven diverses preguntes dirigides als òrgans de coordinació de la CUP, com ara saber si el secretariat nacional sabia que Sabater faria aquestes declaracions, i en cas de saber-ho, per què no es va actuar per evitar-ho. Elno ho sabia, peròal moviment de les assemblees locals, si bé entenen que les bases s'enfadessin perquè Sabater anés a "" en un context polític complicat. "La fiscalització a representants institucionals és sana dins l'organització, i passa sovint", apunta un dirigent anticapitalista.Sabater, segons ha pogut constatar aquest diari, en cap cas sabia que s'havia dut a terme aquest debat al consell polític de dissabte passat. En canvi, la diputada i Guanyem sí que han sabut que aquest document i un altre d'-corrent interna majoritària de la CUP- es debatran de nou a la, programada per aquest dissabte i on Guanyem hi té veu i vot. El document d'Endavant també demana explicacions sobre el vídeo, saber si el grup parlamentari de la CUP ha fet alguna cosa al respecte, i si la diputada havia avisat. Així mateix, demanen conèixerdesprés de les municipals: continuar al Parlament, o plegar i dedicar-se exclusivament a Badalona. L'equip de Guanyem es va reunir aquest dimecres al vespre per abordar aquest episodi de cara al dissabte, on les diverses formacions tornaran a debatre sobre aquest document que censura a l'exalcaldessa.La posició dels de Sabater és ben clara: consideren que en cap cas la seva representant ha vulnerat cap acord amb la CUP, i reivindiquen que públicament durant tot aquest temps no han fet declaracions que contradiguin la veu dels anticapitalistes al Parlament, ni tampoca la cambra. Al mateix temps, reivindiquen que era un vídeo estrictament local, adreçat a mitjans de Badalona, i recorden que la CUP governa en diversos municipis amb ERC. "Entenem que no confronta amb l'estratègia de la CUP", insisteixen fonts de la formació. Sobre el futur al Parlament, Guanyem té clar que si Sabater arriba a l'alcaldia deixarà el Parlament, de manera que podria ser unad'una coalició que resisteix per conveniència.La relació entre la CUP i Guanyem està a hores d'ara en qüestió, però les desavinences venen de molt més enrere. Els anticapitalistes van tancar -amb moltes dificultats- un acord amb Sabater pel 14-F , on de fet, ella mateixai la posterior presidenta del grup parlamentari. Els resultats no van ser gens dolents pels anticapitalistes, que van aconseguir situar a l'hemicicle nou diputats, recuperant força després d'una etapa amb només quatre representants. Tal va ser la seva força, que va ser la CUP la quedesprés d'un acord amb ERC un mes després dels comicis.En aquestes negociacions, Sabater, amb un perfil més propositiu i dialogant que la resta de companys parlamentaris, va tenir un paper protagonista. Però les relacions entre els cupaires i Guanyem es van començar a tensar quan la CUP va decidir canviar la seva estratègia de pragmatisme de l'inici de legislatura, passant a vetar els primersabandonant la centralitat, i passant a la confrontació directa amb l'executiu.El canvi de rumb de la CUP va incomodar Guanyem, i l'existència de dues estratègies contraposades han provocat friccions que s'han evidenciat també amb l'activitat premeditada dels cupaires d'a la cambra parlamentària. Tot i ser la presidenta del grup, la majoria d'atencions als mitjans o declaracions públiques han estat capitalitzades en els últims temps per figures com. El paper de Sabater, en canvi, es limita a les intervencions en les comissions parlamentàries on té presència i en les intervencions sobre les temàtiques de les quals n'és responsable.D'aquesta realitat en són conscients les dues parts. Mentre es deteriora la relació, Guanyem també prepara el seu futur, reactivant el seu espai i intentant-lo fer créixer més enllà de bastions com Badalona o Girona. Sabater s'ha deixat veure en múltiples congressos en les últimes setmanes als quals han estat convidats, com el d'Esquerra Unida o l'assemblea general d'Òmnium. A més, segons ha pogut saber, també treballen una estratègia de, i hi ha previstes trobades amb l'ANC i el Consell de la República. La diputada va presentar-se com a candidata a Badalona fa uns dies amb el periodista Vicent Partal com a mestre de cerimònies. Fer xarxa i recuperar fronts comuns, també amb ERC i Junts, és l'aposta dels de Sabater en plena crisi del moviment independentista.

