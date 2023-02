​Renovem-nos: el col·lectiu que reclama renovables amb participació democràtica i garanties ambientals

Hm d'entomar col·lectivament la incomoditat que pot representar la transició energètica sabent que l'impacte de no fer res és superior. Sergi Nuss | Activista, investigador de la UdG i portaveu de Renovem-nos

Què demana Renovem-nos?

Renovem-nos i el parc eòlic marítim de la Costa Brava Un dels projectes que marcarà el 2023 en l'àmbit de les energies renovables és el del



La posició de consens és esperar l'aprovació per part de l'Estat del pla d'ordenació especial marítima (POEM), pas previ a la convocatòria del concurs públic que n'adjudiqui el projecte a una de les sis propostes que ara mateix hi ha sobre la taula.



“Ens hem de mirar molt a fons el POEM i, si els estudis estan ben fets, aquesta o altres zones podrien ser compatibles per acollir l'energia eòlica marina”, assenyala l'activista Sergi Nuss, un dels portaveus de l'entitat. “No és un sí acrític, ni de bon tros. Però segurament hem d'entomar col·lectivament la incomoditat que pot representar la transició energètica sabent que l'impacte de no fer res és superior”, conclou. Un dels projectes que marcarà el 2023 en l'àmbit de les energies renovables és el del parc eòlic marí de la Costa Brava . En un col·lectiu com Renovem-nos, amb persones de molts àmbits i procedències, una iniciativa com aquesta desperta diverses visions.La posició de consens és esperar l'aprovació per part de l'Estat del pla d'ordenació especial marítima (POEM), pas previ a la convocatòria del concurs públic que n'adjudiqui el projecte a una de les sis propostes que ara mateix hi ha sobre la taula.“Ens hem de mirar molt a fons el POEM i, si els estudis estan ben fets, aquesta o altres zones podrien ser compatibles per acollir l'energia eòlica marina”, assenyala l'activista Sergi Nuss, un dels portaveus de l'entitat. “, ni de bon tros. Però segurament hem d'entomar col·lectivament lasabent que l'impacte de no fer res és superior”, conclou.

Com fer una transició energètica democràtica i compatible amb la biodiversitat?

Les noves incorporacions al manifest fundacional

Llistat complet de persones signants del manifest de Renovem-nos - Kike Ballesteros. Ecòleg marí del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC)



- Martí Boada. Doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista.



- Josepa Bru. Catedràtica de Geografia Humana de la UdG.



- Pep Canadell. Director executiu del consorci científic internacional Global Carbon Project.



- Aniol Esteban. Economista ambiental i biòleg marí. Director de la Fundació Marilles.



- Kilian Jornet. Esportista.



- Ramon Folch. Doctor en biologia i socioecòleg.



- Maria Carme Llasat. Catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona (UB) i membre del comitè directiu del Grup d'Experts del Mediterrani sobre Canvi Climàtic i Ambiental (MedECC).



- Carolina Martí. Professora de Geografia de la UdG.



- Bart Muys. Ecòleg forestal.



- Sergi Nuss Girona. Activista ambiental i investigador de la UdG.



- Martí Pardo. Activista de Fridays for Future.



- Xavier Puig. Investigador especialitzat en quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers i consultor ambiental.



- Anna Ramon. Comunicadora científica i ambiental.



- Mar Reguant. Economista i professora a la Universitat Northwestern de Chicago. Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.



- Iñaki Relanzón. Fotògraf de natura.



- Pere Renom. Comunicador ambiental.



- Mònica Roca i Aparici. Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.



- Pere Roura. Professor emèrit de Física de la UdG.



- Deli Saavedra. Biòleg i director de paisatges de Rewilding Europe.



- Enric Sala. Biòleg marí, explorador de la societat National Geographic i creador del projecte Pristine Seas.



- Dani Scheider. Oceanògraf i fundador de Nautamarine.



- Evelyn Segura. Biòloga i divulgadora científica.



- Maria Serra. Activista climàtica, ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima i representant d'Europa al Global Youth Leadership Council de l'ONG Earth Uprising, liderada per joves d’arreu del món.



- Miquel Sunyer. Nedador en aigües obertes, enginyer i conservacionista marí. Ideòleg i cofundador del projecte Vies Braves.



- Jaume Terradas. Catedràtic d'ecologia i fundador del CREAF.



- Marta Torres Gunfau. Investigadora sobre energia i clima a l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales).



- Jordi Vilardell. Periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat.



El manifest ha rebut més de 500 adhesions. Més informació dels . Ecòleg marí del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC). Doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista.. Catedràtica de Geografia Humana de la UdG.. Director executiu del consorci científic internacional Global Carbon Project.. Economista ambiental i biòleg marí. Director de la Fundació Marilles.. Esportista.. Doctor en biologia i socioecòleg.. Catedràtica de Física de l'Atmosfera de la Universitat de Barcelona (UB) i membre del comitè directiu del Grup d'Experts del Mediterrani sobre Canvi Climàtic i Ambiental (MedECC).. Professora de Geografia de la UdG.. Ecòleg forestal.. Activista ambiental i investigador de la UdG.. Activista de Fridays for Future.. Investigador especialitzat en quiròpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers i consultor ambiental.. Comunicadora científica i ambiental.. Economista i professora a la Universitat Northwestern de Chicago. Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya.. Fotògraf de natura.. Comunicador ambiental.. Presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.. Professor emèrit de Física de la UdG.. Biòleg i director de paisatges de Rewilding Europe.. Biòleg marí, explorador de la societat National Geographic i creador del projecte Pristine Seas.. Oceanògraf i fundador de Nautamarine.- E. Biòloga i divulgadora científica.. Activista climàtica, ambaixadora del Pacte Europeu pel Clima i representant d'Europa al Global Youth Leadership Council de l'ONG Earth Uprising, liderada per joves d’arreu del món.r. Nedador en aigües obertes, enginyer i conservacionista marí. Ideòleg i cofundador del projecte Vies Braves.. Catedràtic d'ecologia i fundador del CREAF.. Investigadora sobre energia i clima a l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales).. Periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat.El manifest ha rebut més de 500 adhesions. Més informació dels impulsors del col·lectiu Renovem-nos

El debat sobre lesestà més viu que mai. Si fa una setmana es presentava l'entitat Oikia , ara és el torn del col·lectiu Renovem-nos . Agrupaque reclamen desplegar urgentment les energies netes comptant amb laEs tracta del grup que fa unes setmanes va impulsar el manifest “Renovables, o una Catalunya a la cua” –que ja han signat 500 persones- i que ara ha rebutcom Carolina Martí, Jaume Terradas, Pere Roura, Martí Boada, Ramon Folch, Josepa Bru, Bart Muys i Sergi Nuss.El col·lectiu considera urgent desenvolupar projectes d'energies renovables a Catalunya, tant a. Però assenyala que hi ha: l'impacte sobre la biodiversitat –reclama un document de mesures obligatòries per fer-ho compatible en l'energia eòlica com la guia de recomanacions per a la solar - i en l'aspecte de la participació ciutadana.En un moment on ha aparegut un estudi que assegura que la transició energètica es pot fer a Catalunya només ocupant zones degradades, Renovem-nos. “Hem d'evitar caure en plantejaments bonistes, però tècnicament inviables”, assegura, activista, investigador de la UdG i un dels portaveus de l'entitat.en el desenvolupament urgent de les energies renovables. Insta al Departament d'Acció Climàtica a celebrar una audiència pública en el menor temps possible a fi i efecte de conèixer amb detall les previsions de la Generalitat en la planificació i governança de la transició energètica, així com a mantenir una avaluació ambiental rigorosa, tot i els canvis plantejats en l'àmbit europeu i estatal.. Consideren que Catalunya no té avui dia una estratègia de llarg termini que asseguri que la transició energètica respongui a la transformació social i econòmica que necessita el país per respondre al repte de l’emergència climàtica.; desgranar la prospectiva energètica de Catalunya (PROENCAT) en objectius anuals de desplegament de renovables i de descarbonització; un pla territorial sectorial d’energies renovables que ordeni les zones aptes, condicionades i excloses d’aquestes noves fonts d’energia; i una llei de transició energètica amb compromisos d’obligat compliment.El col·lectiu Renovem-nos proposa diversesper fer compatible elamb la participació democràtica i la protecció de la biodiversitat. Aquestes són les mesures que proposa:Garantir eli que les esmenes i correccions plantejades en al·legacions i informes sectorials puguin ser incorporats als projectes de forma efectiva.Que els nous projectes de renovables incorporin mesures de, perquè aquestes siguini no condicionades a les avaluacions ambientals.: aplicar les tècniques que permeten reduir els xocs i la letalitat en més d’un 90%, gràcies a la simulació de trajectòries de vol mitjançant càmeres i intel·ligència artificial, i a l’automatització d’aturades o reduccions de velocitat en determinades condicions de major risc per aus i ratpenats.: veu amb bons ulls el nou document sobre criteris ambientals que ha elaborat la Generalitat , però apunta que cal garantir que aquestes mesures (sembrar herbassar en espais lliures entre i sota els panells; revegetar talussos, prohibició d’aplicar pesticides, garantir el manteniment de connectors, evitar la pèrdua d'espais productius o naturals d'interès, entre d’altres) s’apliquin al màxim nombre d'instal·lacions.Que totes les instal·lacions de renovables generin beneficis per al territori i la societat, motiu pel qual planteja que elen parcs solars i eòlics de promoció privada pugui ser adquirit per l’, en cas que aquest percentatge no sigui cobert per la població local. A més, la participació ciutadana en un 20% dels projectes de L'Energètica als municipis afectats també s’hauria de poder dur a terme.Al grup de persones impulsores del manifest fundacional, format per més de 25 membres, s’hi han incorporat recentment la doctora i geògrafa de la UdG, el catedràtic d’ecologia de la UAB i fundador del CREAF, el catedràtic emèrit de física de la UdG, el doctor en Ciències Ambientals, geògraf i naturalista, el doctor en biologia i sociòleg, la catedràtica de Geografia Humana de la UdG, l’ecòleg forestal, i l’activista i investigador del Departament de Geografia de la UdGAquestes persones s’afegeixen al ventall inicial de promotors, que inclou l'explorador de National Geographic i fundador del projecte Pristine Seas,; el director executiu del consorci internacional Global Carbon Project,o l’ecòleg marí del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB- CSIC),

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor