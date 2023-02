La decepció pels fons europeus i dues reunions clau: així es va cuinar la pista de l'aeroport sobre el mar

Joaquim Coello, l'estratega

Dels Next Generation a recuperar l'ampliació

"Aena només vol un hub"

J. Ros, E. Alonso, F. Hermosilla, A. Mas-Colell, J. Coello o G. López-Casasnovas en l'acte de presentació. Foto: ACN

Una reunió al Consell de Política Econòmica...

... I una trobada a Palau amb Aragonès

Els promotors del projecte Barcelona Mar , una proposta per construir una pista del Prat sobre el mar, van presentar dimarts les línies metres de la iniciativa , que ha reobert el debat sobre l'i ha rebut tot tipus de respostes. Els principals impulsors han iniciat una intensa ronda de contactes aquests dies per clarificar detalls de la iniciativa a les principals forces polítiques del Parlament que ho han sol·licitat.Una proposta que els seus impulsors qualifiquen d'"idea" o proposta estructurada més que de projecte tancat, ja que de tirar endavant s'hauria d'elaborar un estudi molt més aprofundit. Però d'on sorgeix la iniciativa? En quin moment els seus promotors es plantegen elaborar una proposta que recuperi el projecte d'una quarta pista que superi el bloqueig entre el pla d'Aena i l'oposició d'un sector important de la societat catalana? Aquesta n'és laEl nom clau de Barcelona Mar és. Hi ha tingut un paper capital. Empresari i enginyer naval, no és una figura negligible en moltes de les coses que han passat a Catalunya els darrers anys. Ha exercit càrrecs rellevants en empreses com, on va ser cap del programa de submarins Daphne a les drassanes de Cartagena, abans de liderar el programa de portaavions i fragates FFG al Ferrol. Va ser. També va presidir també Eurojet, multinacional dedicada a fabricar el motor EJ 200 per al caça europeu Eurofighter. I ha estat degà deli president del Port (2004-06). Més recentment, el 2016, va assumir la presidència d'Anesco, l'associació espanyola d'estibadors i consignataris de vaixells.Fill d'un pilot d'aviació que va morir en un accident aeri i apassionat de l'esport d'aventura, ell mateix va dissenyar el veler de competició amb el qual un dia ja molt llunyà va creuar l'Atlàntic i va ser premiat. Amb el mateix veler, Gudrum IV, vaa inicis dels anys 80. Però potser més arriscat que això va ser lafeta amb un reduït grup d'empresaris per intentar resoldre el conflicte polític l'octubre del 2017, amb la intervenció del lehendakari, en un intent perquè el presidentconvoqués eleccions i evitar l'aplicació del 155. Coello té bones connexions a Euskadi, ja que va presidir l'Associació de Fabricants Bascos de Material Aeroespacial. Aquella operació, però, no va anar bé.El Govern va crear l'octubre del 2020 el Consell Assessorn, amb l'impuls de l'aleshores conseller d'Economia i Hisenda,L'organisme havia d'impulsar els projectes de transformació econòmica que la Generalitat volia que rebessin finançament dels fons. Fins aquell moment, es creia que seria Brussel·les qui gestionaria els fons, però finalment es van trossejar entre els diferents estats. La Moncloa es faria així amb el control dels Next Generation. Dins del Consell Assessor, aviat es va comprendre que a Catalunya no li correspondria més que el querepartís seguint criteris dei en funció de les negociacions entre els grups parlamentaris al Congrés.Van ser quatre dels seus integrants,, Joaquim Coello,, els qui van començar a posar en comú les seves reflexions. Si no era segur que els fons europeus poguessin suposar el desplegament que requeria l'economia catalana, calia recuperar la gran infraestructura bandejada pelde la proposta d'Aena, que el govern espanyol va paralitzar el setembre del 2021. Segons expliquen fonts properes al projecte de la pista sobre el mar, "el rebuig generalitzat a la proposta d'Aena ja li anava bé a l'Estat, que va poder dir que van ser les divisions a Catalunya les que van arraconar l'ampliació del Prat. Va quedar clar que Aena només volia una Madrid, i que la resta d'aeroports de l'Estat estaven condemnats als excedents de les ciutats aeroportuàries".Coello i la resta de promotors van començar a elaborar una possible alternativa. Asseguren que "des del més desinteressat dels interessos i pensant en la importància de les infraestructures en el futur del país", van mantenir un seguit de reunions de treball amb experts dels diferents àmbits tècnics que tenien molt a dir sobre la infraestructura aeroportuària. Coello i Mas-Colell va abocar-se en el sector tecnòleg. López-Casasnovas va interlocutar especialment amb economistes i ambientalistes, com l'ecòleg. Coello va escoltar el criteri de nombrosos enginyers, el seu ram. Fruit d'aquestes sessions de treball, es va descartar la possibilitat d'una pista sobre una illa superficial, pels problemes de sedimentació que pot originar a llarg termini. La idea d'unaes va anar obrint camí.El gener passat, en una reunió celebrada del Consell Assessor de Política Econòmica del Govern, el seu president, Guillem López-Casasnovas, va plantejar sense embuts la idea gestada per a Barcelona Mar. En aquella ocasió, la majoria dels que hi eren presents van mostrara la proposta de construir una quarta pista sobre el mar. Un fet que va donar ànims als impulsors. També per alguns va semblar que era interessant disposar d'una nova carta de cara a reobrir el debat.Fa uns dies, tres d'ells van explicar la idea al president de la Generalitat. En la trobada hi van anar l'exconseller d'Economia Andreu Mas-Colell, l'enginyer Joaquim Coello i l'economista Guillem López-Casasnovas. Els interlocutors eren, el conseller de Territori i Sostenibilitat,, i un assessor. Tots tres van escoltar amb respecte. L'actitud del Govern davant aquesta iniciativa és considerada pels seus promotors com a adequada: "És la que correspon: estudiar la proposta".Els promotors de la infraestructura repeteixen aquests dies que mai s'han plantejat una ampliació del Prat perquè vinguin més turistes. Es té clar que l'economia catalana està, com totes, en un tombant, i que necessita la connectivitat perquè Barcelona entri de ple en els circuits dels nous sectors emergents, des del xip europeu a les bateries elèctriques. Saben que la(qui mana a Aena) i com es gestiona el Prat són igualment importants. Però sense la infraestructura de país que suposi la segona pista intercontinental veuen el futur magre. Que la seva proposta tiri endavant, però, pot ser més difícil que culminar la volta al món en veler.

