Marta Farrés: «Pressiono per situar Sabadell a l'agenda, governi qui governi»

"Un mandat es queda curt, hi hagi coronavirius o no"

"El gran repte és que hi hagi unes infraestructures que no col·lapsin la ciutat i no generin contaminació"

"Tant de bo Adrián Hernández trobi un espai per continuar dedicant-se a la política"

Torna a sotmetre's a l'examen de les urnes.(Sabadell, 1981) afronta la segona campanya electoral, però ara per Fa quatre anys s'estrenava en un escenari amb presos polítics i la polèmica amb la retirada de la pancarta del balcó de l'Ajuntament de Sabadell. Tot això ha passatper la pandèmia, el canvi de cicle polític i la crisi de la inflació.En aquesta entrevista amb, Farrés reivindica l'obra duta a terme en aquests quatre anys, tot i el coronavirus, però avisa queen aquest. Entre altres, vol impulsar polítiques per atraure inversors, perquè sosté que comporten progrés, i no defuig de construir el controvertit SurfCity - En el seu moment ja vam tenir el debat i, al final, entenc que quan una cosa funciona cal donar-li continuïtat. Així ho veu el partit i els militants. No considero que sigui una cosa negativa. És un reconeixement; com que funciona, se segueix endavant.- Tenir certa estabilitat també és bo, no tot sempre passa per la polèmica. Que es digui que "hi ha d'haver debat", bé, depèn de qui sigui l’altre candidat. Si és algú amb categoria i nivell, sí, però si no és així no és garantia que sigui bo. Cal dir que els periodistes també ens pregunteu per tot el contrari, quan hi ha diferències -"és perquè no esteu bé?"-. Està bé una certa estabilitat a la ciutat i dona garanties per treballar.- La Covid ha estat molt dura i malgrat tot hem estat capaços de no parar. Hem gestionat la pandèmia i hem fet funcionar l’Ajuntament. Ara cal donar continuïtat als projectes endegats, perquè un mandat es queda curt, hi hagi coronavirus o no. Han de reeixir, es veuran els resultats, que estan en marxa. Així que espero quatre anys d’optimisme: hem plantat les llavors que ara han de començar a donar fruits.- El Portal Sud, que comença ara ; el riu Ripoll; el Taulí, amb una inversió de més de 65 milions d’euros; el hub aeronàutic ... També les infraestructures i les polítiques d'habitatge, que són de tramitació llarga i que es veurà al llarg del següent mandat.- Tinc molt clar que el que vull són inversions a la ciutat i, per tant, la creació de llocs de treball. Després, em pot agradar més si venen a fer bicicletes, cotxes o patinets... Amb el SurfCity soc conscient que hi ha una sèrie de gent a la ciutat que li preocupa l'impacte ambiental que pugui tenir, a mi també i és l'últim que vull. Ho he dit des del principi: si hi és no es farà. Per això, hem demanat formalment al Departament d'Acció Climàtica que faci un posicionament , que que sabem que no són del PSC, el governen uns altres, i que ens ho diguin objectivament: si surt que hi ha impacte, s'aturarà i si és tot el contrari, doncs, seguirà endavant. Crec que és la millor garantia que podem tenir, un tercer, que se suposa és neutral, decideixi. I el podíem tirar endavant sense aquest permís.- No és veritat i així els ho vam replicar a les xarxes socials. No és obligat i no ho és en cap moment del procés. Hem decidit fer-ho precisament perquè no hi hagi dubtes.- Hi són i s'haurà de fer una Zona de Baixes Emissions. Estem intentant que es faci bé i en coordinació amb altres municipis, perquè és el que té sentit. Al cap i a la fi, l'aire no té fronteres i cal que tothom faci el mateix. El riu també hi juga, els espais verds a la ciutat com els parcs de les Aigües i del Nord. Els canvis de mobilitat amb les pacificacions que s'han d'anar fent, molt lligades amb les infraestructures alternatives que donem... És un tema molt ampli i que s'allargarà molt més enllà del proper mandat, perquè són modificacions profundes i que s'hauran d'abordar.- No només passa a Sabadell, també a Terrassa, Sant Cugat, Barcelona... a tot arreu. Cal crear la xarxa d'infraestructures de transport públic, que sigui bona i eficient, i així permeti a la gent utilitzar-lo i no hagi de recórrer al vehicle privat. De totes maneres, sempre hi haurà qui el necessitarà. El que hem de fer és que hi hagi unes infraestructures que no ens col·lapsin la ciutat i no generin contaminació. És el gran repte que tenim amb aquesta transició... I aquí sorgeix un debat, que se solaparà, i que també és important: com acabarà sent aquest vehicle privat? Híbrid, elèctric o hidrogen? Caldrà veure quina és la font d'energia primària, perquè potser no contaminen, però com carreguem els vehicles? És un debat, no només d'aquí, de tot el primer món. Des d'aquest punt de vista, és interessant marcar línies estratègiques.- Hi estem treballant amb els punts de recàrrega elèctrica i hi ha un projecte que estem fent amb Aigües Sabadell , que és molt interessant. L'explico molt i surt poc. Es tracta de la primera central per carregar amb hidrogen els vehicles de transport públic com autobusos i autocars i està ubicat a la depuradora, a Sant Pau de Riu-sec. L'hem portat als fons europeus Next Generation i espero que ens els concedeixin. Crec que aquest tipus d'experiències pilot acabaran marcant el futur. Estem ben posicionats en projectes que seran referents.- Encara no parlo de projectes de futur, però n'hi haurà alguns que caldrà redefinir per les mateixes circumstàncies de la Covid. Per exemple, el mateix cas de les escoles bressol ha canviat tot el panorama polític i cal anar adaptant. En les properes setmanes s'anirà detallant el programa i ja direm quins seran els nostres projectes estratègics. També crec que hem de fer una reflexió, de la qual m'he adonat en aquests quatre anys, a les ciutats, des d'un punt de vista d'equipaments públics, d'espais físics, està bastant coberta tota aquesta xarxa. Això no vol dir que pugui haver-hi algun en el futur, que segur que hi haurà de ser, però ja no seran tan estratègics sinó que ho seran més els temes que comentàvem.- Intento pressionar tot el que puc per situar els temes de Sabadell a l'agenda i si això ho puc fer amb el PSC, doncs, amb ells, o si cal, també amb ERC o a Madrid. No m'ho plantejo tant com un tema de partit sinó de qui té capacitat d'ajudar-nos perquè les coses passin. I aquesta és la meva actitud i serà així sempre. Si, posem el cas, demà governés el PP no sé a on, també ho faria. Actuo com a alcaldessa.- És claríssim i és un dels temes que volem que estigui a l'agenda política. De fet, l’estudi està en els pressupostos de l’Estat i continuaré apretant perquè volem i vull una estació a Can Llong.- Hi ha una idea i òbviament tindrà continuïtat, amb els projectes estratègics, en matèria d'habitatge, de transformacions i pacificacions de carrers, plantació d'arbres i parcs públics. La idea va molt per aquí.- Són dos debats diferents. Per una banda, per fer una inversió tot s’hi val? No, evidentment que no. S'ha de mirar quins són costos i beneficis. I, de l'altra, si hi ha decreixement, el que passa és que no generes progrés i no pots repartir-lo. No hi ha cap model econòmic ni social que ho sostingui.- Si no generes progrés, no reparteixes i d'això n'hem de ser conscients. També es podrien fer els estudis des de l’altra perspectiva, quan hem sigut capaços de repartir riquesa sense haver-la generat al llarg de la nostra història? No ha passat en cap model. Això denota alguna cosa. Insisteixo, qualsevol inversió s’ha de fer? No, però tampoc hem d’anar cap a models de decreixement. Al contrari, models de progrés que siguin sostenibles.- Espero que no i, de fet, en l'acte de presentació del passat diumenge, que va aplegar més d'un miler de persones a Fira Sabadell, en cap moment vaig parlar malament dels altres. Em sembla que no toca, i que cadascú expliqui objectivament el seu projecte polític. I per fer-ho no cal entrar en descrèdits. Això és el que faré, no sé què farà la resta.- Encara no m'ho he plantejat. Ara mateix, tenim molt clar que hem de governar fins a l'últim dia, que és el que ens ocupa i preocupa. En parlarem molt al final. Ho deia a Ràdio Sabadell, que hi ha una mica de salseo amb això de les llistes, que és lògic i hi entro, perquè també m'agrada, però no som l'oposició i el govern ha de funcionar fins a l'últim dia.- Ja en teníem: el Carles [regidor Cultura], la Mar [regidora de Desenvolupament Urbà], la Montse [quarta tinent d'alcaldessa]... Sempre busquem el talent on n'hi hagi, i per això en dúiem del món de l'educació, la sanitat, la cultura i no tenien una trajectòria tan política com podria ser la meva o la del Pol.- [Somriures] Tothom m'ho pregunta i ja ho vaig dir públicament a la sessió ordinària del ple de febrer: és un molt bon polític. Ha deixat el partit - Estic a les antípodes de Cs i mantinc el que li vaig dir al ple, li desitjo que les coses li vagin molt bé i tant de bo trobi un espai per continuar dedicant-se a la política, perquè no estem com per perdre talent.- Abans de tot, espero que no entri. I com es combat? Solucionant els problemes de la gent. No crec que aquells que els voten siguin feixistes, sinó que s'hi veuen abocats a donar-los confiança perquè no se'ls soluciona els seus problemes. L'aportació que puc fer és donar-los aquesta resposta, perquè vegin que som una força útil i que no cal anar a votar a d'altres opcions.

