Nicola Sturgeon dimitirà com a primera ministra d'Escòcia

Dimissió per sorpresa a. La primera ministra del país,, abandonarà per voluntat pròpia el càrrec que ocupa des de fa més de vuit anys, després d'un mandat marcat per la sortida delde lai les reiterades reivindicacions d'un segon referèndum independentista.Sturgeon, que va substituirel novembre del 2014 després del fracàs precisament de la primera consulta, és la cap de Govern que més temps ha estat al poder. La compareixença per anunciar la seva renúncia es produirà aen les pròximes hores, segons explica la BBC.Nascuda a la ciutat d'el 1970, Sturgeon ha militat des d'adolescent al(SNP) i es dedica a temps complet a la política des d'abans de complir els 30 anys, després d'un breu període com a. En els darrers anys, l'ha guanyat pes tant al Parlament escocès com al del Regne Unit.

