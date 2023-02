Un empresari i exmilitar d'Israel reivindica el ciberatac contra la Generalitat durant el 9-N

El Govern va patir 1.700 milions de ciberatacs... només l'any passat

L'empresari i exmilitar israeliàs'atribueix ell mateix la responsabilitat del ciberatac a la Generalitat durant la consulta del 9 de novembre del 2014. Segons una investigació d', Hanan treballa per serveis d'intel·ligència i diversos organismes de seguretat governamentals a escala internacional.i que també va afectar el servei d'emergències mèdiques, el gestor de requeriments dels Mossos i el portal e-justicia, entre altres.juntament amb una vintena més de mitjans de comunicació com T, entre altres, han destapat el que estaria darrere del ciberatac del 9-N, a més d'altres atacs cibernètics (sense especificar). L'empresari d'Israel assegura que les seves companyies treballen per serveis d'intel·ligència, han participat en 33 campanyes i ofereixen "desinformació" a governs, candidats i empreses.Tal Hanan, de 50 anys,, una empresa que ha estat acusada d'utilitzar milions d'usuaris de Facebook per influir en la victòria de Donald Trump el 2016.

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya va detectar l'any passat 1.700 milions d'atacs informàtics contra la Generalitat i el seu sector públic. Ho ha detallat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en una resposta per escrit a Lorena Roldán (PP) publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. Es tracta d'un 75% més d'atacs que l'any anterior, si bé menys de 2.000 van arribar a generar incidents.

i, el 2022, el salt va ser notable, fins als 1.700 milions contra "els principals actius de la Generalitat de Catalunya (usuaris, persones, infraestructures)". Ara bé, aquest increment no només es deu a que els atacs informàtics augmenten, sinó a que la millora de les capacitats de l'administració en permeten identificar més.

