Dimiteix el conseller proposat pel PP per al Banc d'Espanya per haver donat suport a Ponsatí i Mas-Colell

El conseller per ali pactat amb el govern espanyol,, ha dimitit aquest dimarts. Ho ha fet sis hores després d'haver estat nomenat en el càrrec. El catedràtic en economia de la Universitat, i ara plega davant l'exposició mediàtica que preveu que puguin comportar aquests aspectesSegons havia avançat El Mundo,però va voler donar suport a dues persones que va conèixer en l'etapa com a catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra. Això hauria provocat un terrabastall polític a Madrid, especialment entre els sectors econòmics més importants de la capital espanyola, que haurien detonat la seva dimissió quan no duia ni tan sols mig dia al càrrec.

