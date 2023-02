Trias ultima la coalició Junts‑PDECat per a les municipals

Trias saluda Mas en l'acte de presentació de la precampanya. Foto: Ricard Novella

La proximitat de lesaccelera els moviments a l'hora de definir el format de les candidatures que aspiren a obtenir l'alcaldia de. Una de les grans incògnites pendents de la precampanya està cada vegada més a prop d'esvair-se: segons diverses fonts consultades peri elestan ultimant unaper concórrer de manera conjunta als comicis de la primavera. Les mateixes fonts assenyalen que la formació postconvergent, que fa dos anys va quedar-se fora del Parlament, tindria un lloc de sortida entre els números 6 i 10 de la candidatura que encapçala Xavier Trias i que comptarà amb la presència deEl pacte encara no està tancat del tot -fonts implicades en les converses insisteixen que s'està "negociant"-, però diverses veus al corrent de la situació el donen per fet de cara als propers dies o setmanes. Tant Trias, que ha acabat sent candidat per la retirada d'Elsa Artadi i que fins fa uns mesos combinava la militància a Junts amb la del PDECat, com el seu equip donaven per fet des del moment que es va posar en marxa el projecte que hi hauria d'haver "coalició o coalicions" de cara als comicis. El partit que lideren a nivell nacionales presenta per primera vegada de manera autònoma a les municipals -el 2019, la marca de Junts encara pertanyia al PDECat-, de manera que no disposa de drets electorals. En les eleccions catalanes de fa dos anys, per exemple, el partit fundat perhi va concórrer sense drets, fet que no li va impedir treurea les urnes."Les municipals són una oportunitat pertot l'espai", reflexiona un alt dirigent de Junts consultat per. Es refereix a la possibilitat de tornar a situar sota el mateix paraigua les sigles -o els principals responsables que les representen- que es van separar amb estrèpit l'estiu del 2020, quan Puigdemont va fundar Junts iva contribuir decisivament a prendre al PDECat el control d'aquesta marca. Trias, com també-present a primera fila en la presentació de la candidatura de l'exalcalde-, va ser un dels artificiers desplegats per evitar la implosió, però no se'n va sortir. El cap de llista de Junts a Barcelona, en tot cas, ha apostat per un discurs pragmàtic, moderat i molt centrat en polaritzar la campanya amb Ada Colau , sense fer cap referència -ni explícita ni implícita- al procés català.El fet que els perfils que ha escollit -la direcció nacional li ha deixat les mans lliures a tots nivells- siguin també exponents del sector possibilista de Junts ha servit per driblar les reticències que pogués tenir el PDECat, un partit que un cop Puigdemont va estripar el carnet ha optat per una revisió crítica de la tardor del 2017 - Àngels Chacón la va liderar en la campanya al Parlament - i per una renúncia explícita a la. Un posicionament que també ha anat acompanyat per un progressiu desacomplexament ideològic liberal-conservador combinat amb el pragmatisme exhibit a Madrid, on encara conserven quatre diputats comandats perben integrats en la dinàmica de la majoria sobre la qual se sustentaLa coalició que ultimen Junts i el PDECat també té una conseqüència en la plataforma, formada pels postconvergents, Centrem, Lliures i el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) fundat per. Fa unes setmanes, aquesta entesa entre les formacions que integraven la iniciativa es va començar a esberlar, segons les fonts consultades per, per la "necessitat" del PDECat de pactar amb Junts. Per ara, tots els intents de reunificar el catalanisme més moderat sota unes mateixes sigles ha topat amb impediments, per bé que la idea per als propers mesos és estructurar-se sota el paraigua de l'anomenat Espai CiU . Amb la vista posada, en aquest cas, en les eleccions al Congrés dels Diputats de finals d'aquest any.Una altra de les decisions clau en la recomposició de peces del panorama municipal a Barcelona va ser la renúncia de, expresident del Barça, a ser candidat. Després de revisar les enquestes que havia encarregat -i d'haver sondejat noms com el del majorper acompanyar-lo, segons fonts implicades en el projecte-, finalment no va fer el pas, posicionament que Trias va agrair en públic. De fet, el mateix candidat de Junts havia expressat en públic que pretenia demanar a l'expresident del Barça que desistís de ser alcaldable. Rosell no volia presentar-se sota les sigles de cap partit, però Centrem l'havia intentat seduir per acudir als comicis sota el seu paraigua . A les municipals sí que hi concorrerà, un altre projecte sorgit de la societat civil -empresarial i de professionals liberals- comandat per l'advocatUna enquesta interna els atorga un 5,1% dels vots i dos regidors de cara al 28-M. La mateixa projecció situa Trias com a vencedor, com bona part de les enquestes publicades. La coalició amb el PDECat també s'entén per la voluntat de l'exalcalde de no perdre cap vot. A Junts encara recorden com elsobtinguts per Chacón a les eleccions catalanes de fa dos anys van impedir a Borràs competir per la victòria davant deli d'ERC. I, al seu torn, el PDECat també trobaria certa visibilitat amb un regidor en lloc de sortida a Barcelona i places tècniques a la Diputació, que formen part de les converses. Si es tanquen els serrells, la coalició estarà feta.

