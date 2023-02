Així aterraria un avió a l'aeroport del Prat en una tercera pista sobre el mar

Una consultora privada ha fet arribar aluna proposta per ampliar l'aeroport del Prat amb una pista sobre el mar . La plataforma es construiria a una milla de la costa, tindria 3.400 metres i costaria uns 2.100 milions d'euros. Els propulsors de la iniciativa han publicat com seria que unaterrés en aquesta tercera pista construïda sobre el mar.El Govern i elhan pactat en el marc de la negociació sobre els nousconstituir unaentre els executius català i espanyol per abordar el futur de l'aeroport. I l'executiu català ha subratllat que es complirà aquest pacte i s'estudiaran tècnicament totes les opcions.De fet, l'ampliació del Prat ha estat un dels esculls que ha allargat les negociacions delsi que ha generat tensions entre ERC i PSC, i també dins del govern de coalició ERC-Junts en el seu moment. Segons defensa la iniciativa privada, la construcció d'una nova pista sobre el mar evitaria l'sobre la zona més pròxima a l'aeroport, que ha estat un dels principals motius de la polèmica.

