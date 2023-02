Junts repesca Puigneró per a la llista municipal a Sant Cugat

Exconsellers reubicats com a regidors

ultima el fitxatge de, exvicepresident de la Generalitat, per tal que s'incorpori a la llista municipal a. Segons diverses fonts consultades per, el moviment situaria Puigneró com aa la candidatura que lidera l'alcaldableamb la intenció de reforçar l'equip quan queden tres mesos per a les eleccions del 28-M. Així, l'exvicepresident aniria darrere del cap de cartell, del també regidor, que seria el tercer després d'haver empatat a vots amb Vallès a les primàries, i de dues candidates que ocuparien els número dos -reservat a la regidora- i de quatre. Així ho ha de validar en els propers dies l'agrupació local.Puigneró ha optat pel perfil baix des que va ser destituït com a número dos del Govern a finals de setembre, una decisió adoptada pel presidenti que va acabar precipitant la sortida de Junts de l'executiu. Una de les seves poques aparicions públiques va ser divendres passat, quan va fer costat aabans que arrenqués el judici per la gestió de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). També va ser fa uns dies a la presentació de Vallès, un acte que tenia en Xavier Trias el principal reclam . L'aposta de l'exalcalde perés un dels puntals del l'estratègia de Junts de cara a les municipals, de cara a les quals està adoptant un discurs més pragmàtic Les diverses fonts consultades assenyalen que l'escenari més probable és. Tenint en compte el format cremallera d'home-dona de les candidatures electorals i els que va viure un convuls procés de primàries , Puigneró s'haurà de conformar amb una. El nom de l'exvicepresident havia circulat com a cap de llista per aprofitar el seu grau de coneixement, però ell es va descartar, va tancar files amb Vallès i es va posar "a disposició" fa uns dies. Va explicar que havia pactat prorrogar durant dos anys la seva excedència a IBM, l'empresa informàtica on treballava abans d'entrar en política. En les eleccions de 2019 Junts va guanyar les eleccions amb 9 regidors, però el pacte entre ERC, el PSC i la CUP els va enviar a l'oposició després de més vint anys governant iRecuperant la vida de regidor al consistori santcugatenc —on ja va exercir del 2005 al 2013 fins que va optar per dedicar-se plenament a la Generalitat—, Puigneró tindria via lliure per saltar a lai convertir-se en la cara visible de Junts a l'òrgan supramunicipal. Això és el que, segons diverses fonts, li ha ofert el partit i l'ha fet decantar per acceptar el número cinc. De fet, l'anterior alcaldessa i cap de cartell de Sant Cugat,, que no repetirà com a regidora, ha estat en aquest mandat una de les vicepresidentes de la Diputació. La ponència política de Junts, perfilada al juliol, no exclou la possibilitat de repetir pactes supramunicipals amb els socialistes.L'exvicepresident és un home, que en algun moment dels últims anys l'hauria vist amb bons ulls com a candidat a la Generalitat. Finalment, però, no es va presentar a les primàries, que va acabar guanyant Borràs davant d'un altre santcugatenc, el també exregidor i exconseller. Ara, Calvet acompanyarà Trias a la llista de Barcelona. A la candidatura de Junts a la capital també hi anirà l'exconsellera d'Exteriors. Una altraa les municipals ha estat l'extitular de Drets Socials Violant Cervera, que serà la segona d'Antoni Postius a Lleida

