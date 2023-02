La CUP felicita Illa per introduir «totes les merdes» de Foment del Treball en els pressupostos

Discurs contundent per part de la CUP en el ple d'aquest dimarts, en el qual es debaten les esmenes a la totalitat dels pressupostos. La diputada anticapitalistaha aixecat el to contra el Govern i els socis -PSC i comuns- que tiraran endavant els comptes. "Salvador Illa, felicitats", ha dit Reguant durant la seva intervenció, i ha acusat el primer secretari del PSC d'haver agafat el país amb les "" per introduir-hi "de Foment del Treball" en el projecte de pressupostos, que s'aprovarà previsiblement el 10 de març.Reguant, durant tot el seu discurs, ha carregat contra el projecte pressupostari. Ha acusat el Govern de portar anys fent gala que els pressupostos són els més expansius de la història, i ha assegurat que, lluny d'això, són els comptes de la "", amb iniciatives que abracen postures liberals. Així mateix, ha criticat que incloguin beneficis cap a les empreses o escola concertada. "La patronal i el PSC han aconseguit situar el debat lluny de la defensa dels drets i del procés d'autodeterminació", ha afegit la diputada anticapitalista."Els pressupostos insisteixen en el drenatge de la pública cap a la privada, i no aborden l'habitatge", ha assenyalat Reguant en referència als comuns, als quals ha advertit que la patronal té pes en els comptes. "Esteu fent un relatsobre els macroprojectes, però aquest model es va accelerant", ha indicat la diputada anticapitalista en referència especialment ali a la. Sobre l'ampliació de l', ha apuntat que la idea és portar "més contaminació" a Catalunya. "Cal aturar un acord de pressupostos que camina en direcció contrària a l'acord pel canvi climàtic a Catalunya", ha reflexionat Reguant, que ha allunyat definitivament la CUP del Govern.La legislatura, ha dit, ja està del tot distanciada de la consecució de l', però també del "gir a l'esquerra" que hauria hagut de proposar Aragonès. "El debat que tenim avui aquí no és de partides, sinó de la partida que es juga en aquest país. I ens sembla poc casual que es pactin els comptes amb els partits que governen a Espanya i que consideren que el procés d'autodeterminació ha mort", ha recalcat Reguant.El Parlament fa avui el debat a les esmenes a la totalitat, que han presentat Junts, Vox, CUP, Cs i PP. Malgrat això, Aragonès ja té els suports garantits de socialistes i comuns per tirar endavant els comptes el, com està previst. En la seva intervenció inicial, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha assegurat que són uns comptes que tenen per objectiu activar un escut econòmic i social, avançar cap a la transició verda i generar prosperitat.

