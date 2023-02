És un gran pas per a mi poder treballar per la ciutat que estimo i és un privilegi sumar-me a l'equip de l'@antonipostius

El Toni és un amic i company que porta Lleida al cap i al cor. Treballarem plegats per reafirmar Lleida com la capital de la terra ferma!#LleidaEstemAPunt pic.twitter.com/NE1tnWJI7s — Violant Cervera i Gòdia (@ViolantCervera) February 14, 2023

L'exconsellera de(Lleida, 1969), serà la número dos de. Farà tàndem a les eleccions municipals del pròxim mes de maig amb el candidat, actual primer tinent d'alcalde del consistori lleidatà. Cervera forma part també del comitè de campanya electoral a la capital delLa mateixa exconsellera ha assegurat que és "un" treballar per la ciutat que estima i un "" sumar-se a l'equip de Postius. "El Toni és un amic i company que porta Lleida al cap i al cor. Treballarem plegats per reafirmar Lleida com lade la terra ferma", ha assegurat.

