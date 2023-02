Per què milions de persones a l'Estat encara fan servir el teletext el 2023

Consultar la programació a cada canal de televisió, consultar el número premiat de la loteria o els resultats de la jornada esportiva. Elva arribar a Catalunya i a l'Estat el 1988, onze anys després que John Adams el crees per a la BBC sota el nom de. El que aleshores va suposar una veritable revolució, avui sembla quelcom obsolet. Si bé, moltes persones encara l'empren.Un estudi de larecull que fins aa l'Estat fan servir el teletext de manera habitual i eltenen aquest servei disponible. Les opcions que ofereix no semblen justificar el seu ús, però les dades són aquestes. Més enllà d'això, hi ha grups de població que el consideren essencial.El més evident és el de les persones d'edat avançada. L'els afecta en primera persona i el teletext és una tecnologia que controlen. A banda, però, hi ha les. Des de l'inici, el teletext permet subtitular programes, sèries, pel·lícules i qualsevol contingut televisiu.

