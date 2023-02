El PP a Santa Coloma de Gramenet dimiteix en bloc per la imposició de la mà dreta d'Albiol

La junta de l'agrupació local delha presentat la seva dimissió en bloc després que el partit hagi designat "a dit" el segon de, com a candidat per a les pròximes eleccions municipals. En un comunicat, la direcció local dels populars a Santa Coloma afirma que el nom del candidat "no ha estat consensuat" i creu que la seva elecció suposa un "nul reconeixement" a la feina dels darrers quatre anys i a les "renúncies personals" que han fet.Amb tot, la decisió de renunciar als càrrecs i de dissoldre la junta local del partit a la ciutat s'ha pres per majoria absoluta en una reunió celebrada aquest diumenge. Divendres passat, el regidor del PP a Badalonava anunciar el trasllat a una ciutat amb què l'uneixen "llaços familiars i personals" i va afirmar que fa el pas perquè els colomencs mereixen una ciutat millor: "".Entre 2011 i 2015, Jurado va ser el regidor responsable de ladei l'any 2020, després de la dimissió del socialista Àlex Pastor i el retorn d'Albiol a l'alcaldia va assumir la regidoria de. El segon mandat d'Albiol, però, va acabar amb una moció de censura i actualment és regidor a l'oposició en el consistori liderat també pel líder del PSCAmb la incorporació de Jurado, la batalla per Santa Coloma de Gramenet suma un nou protagonista inesperat. L'hegemonia socialista al municipi, ara ambal capdavant del consistori, comptarà amb l'oposició d'ERC i Gabriel Rufián i un PP que avui dia no té representació a l'ajuntament del municipi.

