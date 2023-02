Dijous Gras 2023: quan és, què se celebra i què es menja

Quan és el Dijous Gras 2023?

Què se celebra el Dijous Gras?

Què es menja el Dijous Llarder?

El tret de sortida de la festa de Carnaval el marca el, també conegut com aAntigament, la setmana dees relacionava amb el menjar que posteriorment, durant la, estaven prohibits. L'inici de la Quaresma el dona el, dia que finalitza i es crema el rei Carnestoltes. A continuació podràs saber d'on prové lade menjar la botifarra d'ou, truita de patates i coca de llardons.La celebració del Dijous Gras depèn de les dates de Carnestoltes i viceversa. El motiu és que, els quals varien cada any. Per conèixer quan cau l'inici de Carnestoltes i, per tant, el Dijous Llarder, s'han de sumar set setmanes després de la primera lluna plena del solstici d'hivern. Enguany, es va donar el dimecres 21 de desembre del 2022. També, ja que la festa més alegre s'inicia quaranta dies abans del Dijous Sant, que aquest any coincideix amb el 6 d'abril. Resumint, elDurant el Dijous Gras, com el seu propi nom indica, es pretén, en termes religiosos. Les receptes o aliments més reconeguts per la data són la truita de patates, la coca de llardons i la botifarra d'ou. La darrera té un clar vincle amb el Dijous Llarder. Els ingredients que componen l'embotit són la carn d'espatlla, cansalada, carn del cap, sal, pebre negre i ou, component que li dona una aparença groguenca. Pels més atrevits, habitualment es barreja la truita amb la botifarra d'ou per crear una truita de botifarra d'ou.Avui en dia,. D'aquesta manera s'aprofita per escalfar motors de cara el Carnestoltes. En canvi, tradicionalment se centrava en l'àmbit familiar. El Dijous Llarder estava precedit pel, dues setmanes abans, el qual es caracteritzava perquè el padrí feia un regal a la padrina. Normalment, joies o roba. Prèviament, el Dijous de les Comares, celebrat la setmana abans del Dijous Gras, la padrina fa un regal al padrí.

