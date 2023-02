L'empresa amb la instal·lació solar fotovoltaica més gran de Catalunya

Un projecte que multiplica per 500 la mitjana catalana

Les dades del projecte de Top Cable a Sallent

Número de panells fotovoltaics: 10.689

Potència total: 4,2 MW

Energia total produïda: 4.779 MWh anuals

Naus cobertes: 3



Número total d'instal·lacions a Catalunya: 60.208 (0,001%)

Potència total d'autoconsum a Catalunya: 466,59 MW (0,9%) : 10.689: 4,2 MW: 4.779 MWh anuals: 3: 60.208 (0,001%): 466,59 MW (0,9%)

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Catalunya està vivint un boom de l'autoproducció solar fotovoltaica . El 2022 es van triplicar les instal·lacions existents i ja s'ha superat la. Una tendència que es mantindrà els anys vinents i que inclou des de domicilis unifamiliars a grans empreses, però també infraestructures com autovies És el cas de Top Cable (el Bages). Aquesta empresa, especialitzada en cables elèctrics, acaba d'la seva. Si elamb 1,9 MW i 4.000 plaques, ara ha fet un pas més.La segona fase executada per l'empresa Sud Renovables ha fet créixer la instal·lació fins als. Són un total deque cobreixen la totalitat dei que generaran 4.779 MWh anuals d'energia elèctrica. L'Observatori d'Autoconsum de Catalunya certifica que, de nou, és la“Amb la instal·lació dels sostres solars aconseguim reduir l’impacte de manera efectiva i, a més, l’empresa també en surt directament beneficiada, ja que en treu rendiment econòmic a curt-mitjà termini”, expliquen fonts deEs dona la circumstància que Top Cable, empresa amb la seu central a Rubí, té el sector de lescom un dels seus. De fet, es promocionen com un dels “principals fabricadors i proveïdors europeus de cables fotovoltaics” Concretament, tenen un producte especialment dissenyat per oferir un funcionament a ple rendiment en mòduls fotovoltaics de parcs solars i instal·lacions rooftop industrials i residencials. La seva longevitat de 30 anys, afirmen des de l'empresa, els converteix en una “aposta segura” per a les instal·lacions fotovoltaiques.Les més de 60.000 instal·lacions d'autoconsum solar tenen una, ja que la majoria són en cases unifamiliars. En el cas de les empreses la majoria d'instal·lacions se situen entre els 50 i els 100 kW.En aquest sentit, destaca especialment el cas de Top Cable a Sallent, ja quei representa eldel paísEntre els projectes executats per Sud Renovables, l'altra gran instal·lació empresarial que havien fet a Catalunya era a la farmacèutica Hipra de Girona, amb poc més d'1 MW Sud Renovables, amb seu a Avinyó (el Bages), és una empresa nascuda a Osona fa quasi 20 anys especialitzada en energia fotovoltaica tant en cobertes com en parcs solars. El boom de l'autoconsum solar –l'any passat van instal·lar una potència de 22 MW i enguany esperen arribar als 35 - els ha suposat, segons expliquen a

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor