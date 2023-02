Els grans mals del capitalisme, segons Antón Costas

1.- La confusió de les elits

2.- Respondre al canvi climàtic

3.- Amb la redistribució no n'hi haurà prou

4.- Diferenciar entre risc i incertesa

5.- Un error en les prediccions

, n'hi ha de bo i de dolent". Ho ha dit el president del Consell Econòmic i Social d'Espanya,s, en una jornada sobre les perspectives econòmiques i financeres del 2023 organitzada per l'al Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC). Davant un auditori format per alts directius d'empresa, l'economista i acadèmic, expresident del Cercle d'Economia, ha donat una lliçó d'economia social, assenyalant els grans mals del sistema econòmic.Costas ha deixat clar que ell defensa el sistema capitalista, però ha reclamat assumir les contradiccions que genera i respondre amb la mateixa ambició que va generar la creació de l'i va generar les dècades "glorioses" posteriors a la Segona Guerra Mundial. L'economista ha destacat els aspectes més sensibles de l'actual escenari econòmic i els grans mals d'unes classes dirigents que no han estat a l'alçada.Segons Antón Costas, estem davantque es comprova a l'analitzar la manera tan diferent amb què s'ha respost a les dues grans crisis econòmiques, les del 2008 i la del 2020. "La crisi del 2008 va ser el final d'una època, però això no es va entendre per part de les elits", ha dit. S'ha referit al concepte de "clima d'època", un moment de gran tombant similar al que es va produir els anys trenta, amb la Depressió, i davant del qual no serveixen gaire les velles mesures de sempre.Costas ha al·ludit als grans desafiaments que afronta el sistema. Un dels més greus és el que representa el canvi climàtic, que ha qualificat com "unasobre el qual ens assentem" i que requereix una resposta urgent per part dels governants i de la societat. L'abast de la crisi mediambiental és una de les grans incerteses amb què s'ha trobat el sistema.Junt amb el repte climàtic, l'altre gran conflicte a afrontar és el de la. "Els problemes de cohesió i el que porta de malestar i ressentiment -ha enunciat- no es podran afrontar només amb". Costas ha assegurat que el que suposen els alts índexs de desigualtat requeriran molt més que polítiques de protecció social. Aleshores? Només una transformació qualitativa del mercat laboral serà una mesura amb impacte a llarg termini. "Caldrà crear mésper a molta més gent", ha receptat a un auditori d'alts directius d'empresa.Costas ha advertit de la necessitat de diferenciar clarament entre risc i incertesa. Els riscos són els reptes que s'assumeixen amb una bona informació de la qual es disposa i dels que s'és conscient. En canvi, la incertesa és la incapacitat d'entendre l'abast dels riscos que hi ha al davant. Ha esmentat la pandèmia, la guerra a Ucraïna i la inflació desbocada com a elements d'incertesa, citant elque deia que "quasi mai succeeix el que és inevitable, sinó el que és".Antón Costas ha assenyalat queaquest 2023 en contra del que s'ha anat repetint per part de les grans institucions econòmiques. Hi haurà, en tot cas, una lleu reducció del creixement. Costas ha assenyalat que l'ha sorprès l'en la major part de les prediccions econòmiques fetes per les grans institucions econòmiques, en especial els bancs centrals. Després que s'anunciés una recessió imminent durant mesos, la recessió que no s'ha produït. L'economista ha explicat que quan hi ha un gran consens sobre les expectatives econòmiques, ell sol anar en direcció contrària. En aquest sentit, també ha fet una crida a, com es fa amb la situació del deute, un alarmisme que pot agreujar la situació.L'economista ha afirmat que s'està davant una, molt diferent a la d'altres moments, una inflació que serà frenada però que, segons ell, implicarà que determinats productes sí que continuaran pujant. Una situació que exigirà també una actuació decidida per part dels poders públics. L'auditori escoltava atent i Costas els ha deixat clar que el que deia anava per ells: "Vostès cobren uns sous millors que molta gent i és perquè han de gestionar molt bé la situació". Han estat les lliçons d'un professor.

