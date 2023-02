Trias recuperarà l'agermanament de Barcelona amb Tel-Aviv si guanya l'alcaldia

Un "gravíssim error", segons el PSC i Junts

mou fitxa i es compromet a recuperar l'agermanament ambsi és escollit alcalde després de les eleccions municipals del pròxim mes de maig. El candidat deha enviat una carta a l'alcalde de la ciutat israeliana en què s'ha compromès a "normalitzar relacions" i ha lamentat la decisió "errònia i electoralista" d'de congelar relacions amb Israel Trias, en la mateixa missiva dirigida a, assegura que incrementarà els "vincles de col·laboració" entre les dues ciutats i que s'implicarà "activament" en la construcció de ponts d'entesa entre israelians i palestins i en benefici d'una "pau duradora i justa per a les dues parts". A més, recorda, elque com a alcalde va fer l’any 2013 a Israel i en el qual va poder "constatar" que Tel-Aviv és una "ciutat oberta, cosmopolita, respectuosa amb els drets civils i coneguda pel seu enorme dinamisme i prosperitat econòmica, i que ha basat el seu èxit en el coneixement i la innovació tecnològica".vatrencar les relacions ambaquest dimecres per la "violació sistemàtica" dels drets humans del poble palestí. Així ho va fer saber l'alcaldessa de la capital catalana al president israelià,, en una carta en què també explicava que suspenia "temporalment" l'agermanament que Barcelona manté amb la ciutat dePer recuperar els vincles, Colau exigeix a Netanyahu que es garanteixen precisament els drets dels ciutadans palestins i que es compleixin "plenament" les obligacions imposades peli per les resolucions desobre el conflicte. Per altra banda, l'alcaldessa remarcava que la decisió és de caràcter estrictament polític i reivindica que Barcelona és una ciutat "orgullosa del seu llegat jueu" i de les comunitats jueves que avui dia formen part del municipi. "Com a alcaldessa, estaré al costat d'aquestes comunitats per fer front a qualsevol mostra d'antisemitisme", reiterava.La decisió de Colau va deixar un nou xoc al govern municipal que comparteix amb el. La socialista, tercera tinent d'alcalde, va definir el trencament amb Israel com "un gravíssim error" i una "decisió unilateral" de l'alcaldessa. "Barcelona no trenca, suma", va reivindicar Bonet, que creia que l'alcaldessa "tapa la boca al plenari a cop de decret des d'un despatx". Davant la decisió, el PSC presentarà al ple una iniciativa per restablir les relacions amb Tel-Aviv ii no debilitar el paper de Barcelona al món.Per la banda de Junts, l'exconsellera d'Acció Exterior i integrant de la candidatura de Trias a les municipals,, ja va expressar-se en la mateixa direcció que Bonet i va catalogar la decisió d'"". Alsina va assegurar que Barcelona i Tel-Aviv tenen reptes compartits i va recordar que "". "Les coses no s'arreglen fent ponts, no trencant-los", va defensar.Sobre Israel, el Parlament va aprovar el juny de l'any passat una proposta de resolució en què considerava que el sistema que aplica Israel als territoris ocupats és contrari al dret internacional i que és equivalent al crim d'apartheid. El text va ser presentat pels grups parlamentaris d', lai elsa la Comissió d'Acció Exterior i es va aprovar amb el vot a favor d'aquests partits i elmalgrat el vot en contra dei les abstencions de

